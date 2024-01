Carnevali senza dubbi: “Traorè al Napoli? Mi dispiace per un motivo”

Il Napoli sta per concludere la sua dispendiosa campagna acquisti che ha portato in dote a Mazzarri 5 giocatori.

Si è iniziato con Pasquale Mazzocchi, arrivato per 3 milioni dalla Salernitana, con ogni probabilità si concluderà con Nehuen Perez, prossimo al passaggio dall’Udinese al Napoli per 18 milioni d’euro, l’acquisto più esoso della sessione invernale al pari di Ngonge.

Nel mezzo altri due arrivi, Dedoncker dall’Aston Villa, che aspetta solamente di essere ufficializzato, oltre che Hamed Jr Traorè, arrivato dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto come il collega belga.

Il calciatore ivoriano, già disimpegnatosi anche con la maglia dell’Empoli nella massima serie italiana, aveva trovato le sue maggiori fortune nel sopracitato Sassuolo, dove si era contraddistinto per la propria polivalenza, che gli permetteva di alternarsi tra il ruolo di esterno offensivo e mezz’ala, proprio come Elmas, di cui con ogni probabilità ha preso il posto.

Ai microfoni di TMW, Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al passaggio del suo ex giocatore al Napoli:

“Sono sorpreso dal fatto che non si sia imposto in Premier League, è stato molto sfortunato per ciò che concerneva l’aspetto fisico causa infortuni. Spero che il passaggio al Napoli gli permetta di brillare di nuovo, ma onestamente mi dispiace che non si sia imposto in Premier League”.