Ultim’ora di calciomercato, c’è l’annuncio ufficiale: ha lasciato il Napoli

Il calciomercato invernale è entrato nella sua fase finale, il Napoli è tra le società più attive ed è stata appena conclusa un’altra operazione.

Terminata l’avventura in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, persa in finale in pieno recupero contro l’Inter, per il Napoli di Walter Mazzarri è già tempo di voltare pagina. L’obiettivo stagionale resta sempre lo stesso: centrare il quarto posto e guadagnarsi l’accesso alla prossima Champions League. Per farlo il tecnico di San Vincenzo ha chiesto rinforzi e la società lo sta accontentando. Dopo Mazzocchi, sono arrivati in rapida successione Traorè, Ngonge e Dendoncker, con Nahuen Perez dell’Udinese sempre più vicino.

Annuncio sui social, Zerbin passa al Monza

Chiaro che con tanti arrivi anche qualche cessione diventa necessaria. Zanoli è andato alla Salernitana ed Elmas al Lipsia, ma ci saranno anche altre operazioni da definire. Una è stata chiusa e di fatto ufficializzata pochi minuti fa. Si tratta della cessione di Alessio Zerbin al Monza. L’esterno classe ’99 è infatti partito in giornata verso Monza ed ha effettuato in giornata le visite mediche. Poco fa – come si diceva – è arrivato anche l’annuncio che ufficializza l’addio. O meglio, si tratta di un indizio social che lo pre-ufficializza.

Su X (Twitter, ndr), infatti, poco fa il Monza ha pubblicato la foto di uno zerbino. Chiaro il riferimento legato al cognome del calciatore di proprietà del Napoli, Zerbin. Un gioco di parole che non sta raccogliendo in realtà tantissimi consensi da parte degli utenti che stanno commentando il post. In molti, infatti, ritengono poco ironico l’accostamento e anzi qualche parla di offese.

ECCO IL TWEET:

A prescindere dalla presentazione, che piaccia o meno, per Alessio Zerbin inizia un nuovo capitolo della propria carriera, che può rilanciarne le quotazioni. Per l’attaccante l’unico, vero, acuto in stagione resta quello in semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina con la doppietta realizzata in pochi minuti. Con lui si rinforza la batteria di attaccanti a disposizione di Raffaele Palladino, ma soprattutto lo stesso Zerbin avrà l’occasione di giocare con la giusto continuità in una squadra con idee di gioco chiare e ben codificate. Quindi ci sono tutte le condizioni affinché il prestito fino a giugno sia vantaggioso per tutte le parti in causa.

Ovviamente al Monza nell’operazione Zerbin sarà girato anche un altro calciatore offensivo, ovvero Matija Popovic. Il serbo classe 2006 resterà in Brianza fino a giugno prima di approdare al Napoli.