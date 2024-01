Supercoppa, in casa Napoli non c’è solo la delusione per la sconfitta contro l’Inter: altra grana per De Laurentiis, scontro con la Lega

Se volessimo descrivere con una parola lo stato d’animo dello spogliatoio del Napoli in questo momento non può che essere amarezza. C’è tanta amarezza perché, seppur con gli sfavori del pronostico, gli azzurri sono riusciti a portare il match inaspettatamente fino ai minuti di recupero. Certo, il gioco dei ragazzi di Mazzarri non è quello spumeggiante della passata stagione, ma alle volte è bene rinnegare alcuni principi per permettere alla squadra di performare al meglio. E il Napoli visto nelle due gare in Arabia è probabilmente il migliore della gestione Mazzarri.

C’è amarezza perché in fin dei conti il match è stato deciso da un episodio arbitrale. L’espulsione di Simeone ha influito maledettamente sul risultato finale, permettendo all’Inter di attaccare con decisione per una buona mezz’ora di gioco e quindi portare allo sfinimento la linea difensiva del Napoli, che è caduta proprio a pochi minuti dalla speranza rigori. Ci sarebbe da discutere ore sull’espulsione di Simeone, viziata forse da un primo giallo fin troppo generoso e un’entrata fin troppo irruenta dell’attaccante argentino in occasione della seconda ammonizione. Ma per De Laurentiis, oltre all’amarezza post Supercoppa c’è da gestire un’altra situazione.

Le Lega non ha apprezzato un comportamento del Napoli: fissato incontro Casini-De Laurentiis

La delusione per l’occasione persa di rialzare una stagione storta è ben riscontrabile anche nei comportamenti di Mazzarri. Il mister toscano, rammaricato per quanto visto in campo, ha lasciato il campo prima del triplice fischio e non si è presentato nemmeno alla premiazione.

Inoltre ha preferito non prender parte alle consuete interviste post partita, così come tutti gli altri tesserati della SSC Napoli. L’unico a proferire parola nel post partita è stato De Laurentiis. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, questo comportamento del Napoli non è affatto stato apprezzato dalla Lega Serie A. È quindi stato fissato un incontro nei prossimi giorni tra De Laurentiis e il presidente Casini.

Napoli in silenzio stampa, la Lega non apprezza per un motivo

I malumori della Lega sono legati principalmente ai diritti televisivi. Mediaset ha i diritti della competizione e, come riportato dal quotidiano, il post partita fa parte dell’intero show. È ovvio che l’assenza di tesserati partenopei ai microfoni dell’emittente televisiva abbia compromesso il tutto. Si discuterà di questo, e di tanti altro, compreso l’argomento arbitri, nei prossimi giorni in Lega, quando si incontreranno Casini e De Laurentiis.