Mercato Napoli, Di Marzio spiazza tutti: “Non vuole andare lì, la decisione è definitiva”

Mercato Napoli, c’è ancora tanto lavoro per la squadra di mercato azzurra: l’annuncio di Di Marzio lascia pochi dubbi sulla trattativa

La sessione di mercato invernale del Napoli continua a regalare sorprese. Gli azzurri si confermano la regina del mercato. Con Dendoncker, che in giornata dovrebbe svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il Napoli, il club partenopeo ha messo a segno ben quattro colpi (Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendoncker), un unicum nella gestione De Laurentiis. Però le intenzioni della squadra di mercato sono quelle di regalare un altro colpo a mister Mazzarri, in un reparto in grande difficoltà come la difesa, e in particolare nel ruolo di centrale, specialmente nell’eventualità che si giochi per tutto il resto della stagione con la difesa a tre.

Nei primissimi giorni di calciomercato si parlava insistentemente di trattativa avanzata con il Genoa per Dragusin. Il centrale romeno ha però preferito trasferirsi in Premier League, al Tottenham. Poi sono sbucati fuori i nomi di Solet del Salisburgo e Theate del Rennes. Stando agli ultimi rumors invece pare che la trattativa più vicina alla chiusura sia quella per Nehuen Perez, centrale argentino classe 2000, che milita nell’Udinese.

Perez, svolta nella trattativa: c’entra la contropartita tecnica

La trattativa con Pozzo prosegue, e nelle ultime ore, per facilitare i colloqui con il club friulano, si è parlato del possibile inserimento nella trattativa di Leo Ostigard. Però, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X (Twitter), al momento non ci sono i margini per l’approdo in bianconero del centrale norvegese.

Ostigard infatti non gradisce la destinazione. Anche perché la priorità del calciatore, in caso di uscita, è rispettare la parola data al Genoa, che è ancora alla ricerca di un difensore per il dopo Dragusin. Il club ligure prenderebbe Ostigard in prestito con obbligo di riscatto a 6 o 7 milioni di euro, oppure a titolo definitivo. Dunque, con tutta probabilità nell’affare Perez non rientrerà in alcun modo Ostigard.

Ostigard guarda al passato: possibile ritorno al Genoa

Il difensore ex Brighton ha già giocato in maglia rossoblù. Vanta infatti 14 presenze con il Genoa, tutte realizzate nella seconda metà della stagione 2020\21. In questa stagione invece con il Napoli ha raggiunto quota 12 presenze complessive in Serie A ed è riuscito a mettere a referto anche una rete. Staremo a vedere se gli azzurri daranno l’ok per il suo trasferimento al Genoa, in tal caso bisognerà però avere in pugno Nehuen Perez, per non rischiare problemi di reparto dal punto di vista numerico.