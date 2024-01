Dendoncker ce la farà per Lazio-Napoli? Arriva l’annuncio del quotidiano sul nuovo colpo

È Dendoncker il nuovo colpo del Napoli a centrocampo. Sarà disponibile già all’Olimpico contro la Lazio? Cosa filtra da Castel Volturno

Alla fine il Napoli ha optato per Leander Dendoncker dell’Aston Villa come rinforzo a centrocampo. Con l’acquisto del belga e di Hamed Junior Traorè dovrebbe quindi concludersi la campagna acquisti a centrocampo, non resta che aspettare il difensore centrale. A differenza di Traorè, Dendoncker è un centrocampista prettamente difensivo, che può sia svolgere il ruolo di mediano davanti alla difesa che quello di centrale di difesa. Gode di una spiccata forza fisica, ma dispone anche di buone doti tecniche. Caratteristiche che fanno di lui il perfetto vice Anguissa.

Mazzarri è alle prese con una vera e propria emergenza a centrocampo. Anguissa è out per la Coppa d’Africa, il suo Camerun è approdato agli ottavi, dunque l’assenza si è prolungata. Zielinski è diventato un fantasma, probabilmente non è nemmeno da considerare nelle rotazioni. Il suo passaggio all’Inter, a fine stagione, è praticamente certo e il rischio di non vederlo in campo fino a quel momento è alto. Con la cessione di Elmas gli unici realmente utilizzabili sono divenuti Lobotka, Cajuste, Demme, che però è alle prese con qualche problemino fisico, Gaetano, ora stabilmente nelle rotazioni e il neo acquisto Traorè. Potrebbe quindi essere fondamentale avere a disposizione, già contro la Lazio, Dendoncker.

Dendoncker già in campo contro la Lazio? Le ultime indiscrezioni

Sulle pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport si legge che Dendoncker quest’oggi svolgerà le visite mediche, come di consueto a Roma, precisamente a Villa Stuart. Dopo le visite di rito, nelle quali si verificherà l’idoneità sportiva del neo acquisto del Napoli, il calciatore si recherà a Piazza Venezia, nella nuova sede della Filmauro, per firmare il contratto che lo legherà al club di De Laurentiis.

Dopo le questioni burocratiche sarà poi a subito a disposizione di mister Mazzarri. Secondo il quotidiano il belga dovrebbe accomodarsi in panchina contro la Lazio di Sarri. Staremo a vedere se le indiscrezioni del Corriere dello Sport saranno confermate. In ogni caso Mazzarri, a prescindere dal sistema di gioco utilizzato, ha bisogno di forze fresche a centrocampo. Il Napoli è atteso da una partita molto difficile, nella quale dovrà fare a meno anche di un calciatore importante come Kvaratskhelia, che salterà il match per somma di ammonizioni, e avere gli uomini contati a centrocampo potrebbe essere alquanto penalizzante.