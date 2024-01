Clausola da 130 milioni, Tancredi Palmeri sicuro: “Di quanto si accontenterà il Napoli per Osimhen”

Dopo l’intervista delle scorse ore, il futuro di Osimhen dovrebbe essere lontano dal Napoli: a quale prezzo De Laurentiis lo venderà?

Dopo la dolorosa parentesi dovuta alla Supercoppa Italiana, trofeo perso in finale in pieno recupero, il Napoli di Walter Mazzarri è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il difficile match di campionato contro la Lazio di domenica prossima, una gara fondamentale per la rincorsa Champions. Ad aumentare il livello di difficoltà sono le tantissime assenze a cui deve far fronte l’allenatore dei partenopei, con il Napoli falcidiato da squalifiche e infortuni. A complicare il tutto è anche la Coppa d’Africa con Anguissa e soprattutto Osimhen non disponibili.

E proprio dall’Africa sono arrivare le pesanti parole di Victor Osimhen, che senza giri di parole ha fatto capire di aver già svelto il suo futuro. Probabile, molto, che sia lontano da Napoli. Il rinnovo ponte fino al 2026, di fatto, sembrava essere piuttosto un accordo per permettere alla società di privasene potendo puntare sul pieno potere contrattuale. Nel nuovo accordo firmato poche settimane fa, Osimhen ha sottoscritto un nuovo contratto da 10 milioni a stagione, ma soprattutto contenente una clausola rescissoria da circa 130 milioni di euro. Una cifra altissima che permetterebbe, anche senza qualificazione alla prossima Champions League, al Napoli di non avere problematiche di tipo economica.

Palmeri convinto, il Napoli cederà Osimhen per 110 milioni di euro

Eppure il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, su X ha commentato la situazione attuale del centravanti nigeriano del Napoli, sostenendo che alla fine De Laurentiis si accontenterà di una cifra assai inferiore ai 130 milioni di euro della clausola rescissoria. Ecco quanto evidenziato:

Dunque Osimhen via a fine anno. 130 milioni benchmark ma se nessuno paga clausola si fanno andare bene 110 milioni. Vuole la Premier. In giro per il mondo anche Real Madrid, Bayern e PSG avrebbero spazio e soldi. Chi in Premier? Teoricamente quella con spazio e soldi è l’Arsenal.

Ebbene, quindi secondo Tancredi Palmeri, nessun club europeo sarebbe disposto a pagare la clausola di Osimhen al Napoli. Tant’è che – stando a quanto scrive su X – De Laurentiis accetterà proposte anche da 110 milioni di euro. Tra i top club europei in grado di pagare tale cifra, oltre ai top team di Premier League, ci sarebbero Real Madrid, PSG e Bayern Monaco. La volontà di Osimhen pare essere quella di giocare in Inghilterra e tra le società che hanno più bisogno di un centravanti ci sarebbe l’Arsenal.

La stampa inglese, invece, da tempo parla di un fortissimo interesse da parte del Chelsea. Proprio i Blues sarebbero la formazione indiziata all’acquisto del centravanti e, contrariamente da quanto affermato dal collega di Sportitalia, sarebbero pronti anche a versare l’intero importo della clausola rescissoria nelle casse del Napoli. Chiaramente anche l’eventuale domino degli attaccanti – partendo da Mbappé – influirà sulle scelte di calciomercato.