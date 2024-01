Dazn gratis, sbloccata la modalità free: quali partite si potranno vedere

Dazn sblocca la modalità free per una serie di eventi sportivi, la visione sarà consentita senza l’abbonamento.

Dazn annuncia la modalità free, una nuova funzione che permetterà di accedere alla visione di diversi eventi sportivi anche a tutti coloro che non sono in possesso dell’abbonamento. Ma come funziona e quali saranno gli eventi disponibili?

Dazn annuncia la modalità free, di cosa si tratta

La nota piattaforma DAZN sblocca una nuova funzione, offrendo la possibilità di accedere gratuitamente ad una serie di contenuti presenti nell’applicazione. La modalità free è stata introdotta a livello globale, compresa adesso anche l’Italia. Dunque, si potrà accedere alla piattaforma, per la prima volta in assoluto, senza la sottoscrizione di un abbonamento. Lo spettatore potrà usufruire di una serie di contenuti ed eventi sportivi premium, live e on demand.

Tra questi saranno visibili gli highlights, i format originali on demand, una serie di partite di calcio in diretta ed eventi legati al multisport come la CEV Champions League di Volley maschile e femminile. Il primo match disponibile gratuitamente in Italia sarà Tottenham-Manchester City di FA CUP, in programma venerdì 26 di gennaio.

Inoltre, la nuova funzione renderà protagonista anche il calcio femminile. Per questo motivo, saranno visibili anche i match della UEFA Women’s Champions League e Serie A eBay femminile. La piattaforma Dazn ha deciso di includere anche il calcio femminile, l’obiettivo è quello di catturare sempre più supporters all’interno del panorama internazionale.

Come funziona e quali sono le partite disponibili

Per chi non è in possesso dell’abbonamento DAZN, basterà cliccare su dazn.com/home e, scegliere il contenuto free disponibile nell’home page. Successivamente, bisognerà proseguire con la registrazione gratuita inserendo semplicemente e-mail, nome e cognome. Inoltre, Dazn ha puntualizzato che la selezione dei contenuti live e on demand disponibili in modalità gratuita viene effettuata in base alle scelte non solo commerciali, ma anche agli accordi con i detentori di diritti.

Di seguito i primi eventi sportivi accessibili tramite la modalità free su DAZN: