Verso Napoli-Inter, Mazzarri ha deciso il modulo: la probabile formazione

Tra poche ore Walter Mazzarri potrà tornare a giocarsi un trofeo con il suo Napoli dopo la Coppa Italia conquistata nel 2o12. Le idee dell’allenatore toscano sembrano abbastanza chiare

Le emozioni iniziano a farsi già a sentire, le due squadre e i tifosi sono in trepidante attesa per quella che sarà la finalissima della nuova Supercoppa Italiana. Allo stadio Al-Awwal di Riad sarà Napoli-Inter. Ad arbitrare il match sarà il fischietto di Rimini Antonio Rapuano. Questo è il primo appuntamento davvero importante e che gli azzurri non dovranno mancare. L’Inter di Simone Inzaghi è alle prese con una stagione quasi impeccabile. Risolta la pratica Lazio in semifinale, con i biancocelesti di Sarri che mai hanno tirato in porta, il tecnico di Piacenza ha un nuovo obiettivo.

Simone Inzaghi, vincendo questa Supercoppa, diventerebbe l’allenatore Italiano ad aver conquistato questo trofeo per più volte, salendo a 5 vittorie, superando Capello e Lippi. Non si farà di certo trovare impreparata la squadra di Walter Mazzarri che ha voglia di rivincita dopo quel controverso 0-3 subito poche settimane fa in campionato nella tanto discussa partita dello Stadio Maradona. La location rimane la stessa delle semifinali, il tifo dovrebbe essere più caldo. Allo stadio della capitale araba infatti, per questa sera, è previsto il sold-out da 25 mila spettatori. Nel match con la Fiorentina i tifosi presenti allo stadio erano all’incirca 9 mila.

Le probabili scelte di Walter Mazzarri per la Finale

A fine partita, dopo la bella vittoria contro la Fiorentina, Vincenzo Italiano, allenatore dei viola, aveva confermato di essere stato totalmente sorpreso da Mazzarri per come era stata preparata la partita e per il modulo scelto all’inizio. Il tecnico di San Vincenzo livornese, dopo essere stato messo più volte in discussione, per la Supercoppa era tornato a riproporre un modulo con difesa a 3. Secondo quanto si apprende dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Mazzarri potrebbe riproporre la stessa formazione vista contro la Fiorentina ed optare quindi per un 3-4-3.

Eppure lo stesso allenatore toscano aveva confermato che ben presto sarebbe tornato al modulo originario, quello che ad allenatori come Spalletti ha permesso di trionfare. Evidentemente quel giorno non è ancora arrivato e Mazzarri, dopo gli ottimi responsi dati dal modulo con difesa a 3, lo potrebbe facilmente riproporre per la sfida di questa sera.

Come riportato dal Corriere dello Sport, queste saranno le probabili scelte di Walter Mazzarri per provare a contrastare l’Inter e mettere il primo trofeo stagionale in bacheca.

Finale Supercoppa: i probabili 11 titolari

Probabile formazione Napoli: (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.Mazzarri.