Inter, Inzaghi medita una sorpresa di formazione: dubbi su un titolarissimo

I nerazzurri vogliono suggellare la stagione positiva alzando il trofeo della Supercoppa nella finale di stasera contro il Napoli

Cresce l’attesa per vedere la prima partita a trofeo della stagione. La Supercoppa quest’anno, con una grande ventata di novità, è un trofeo che nel calcio italiano ha certamente acquisito più prestigio rispetto alle scorse edizioni. Per la quinta volta una finale si giocherà in Arabia Saudita. Tante sono state le controversie e le polemiche data la location mediorientale per un trofeo che, giocato in Italia, avrebbe avuto gli stadi al tutto esaurito. Durante la partita tra Napoli e Fiorentina, nella semifinale dello Stadio Al-Awwal di Riad, gli spettatori erano soltanto 9 mila, qualcuno in più per Inter-Lazio.

Per la finale di stasera sarà però previsto un intero sold out per lo stadio della capitale araba. Saranno 25 mila gli spettatori, tra curiosi, abitanti del posto o tifosi napoletani e milanesi arrivati in Arabia Saudita per l’occasione. Ce la metterà tutta la squadra di Walter Mazzarri che proverà nell’impresa di battere l’Inter nella sua migliore stagione. Sarebbe il secondo trofeo per l’allenatore toscano con il Napoli dopo la Coppa Italia vinta nel 2012.

Le scelte di Simone Inzaghi anti-Napoli

Se, come riportato dal Corriere dello Sport, Mazzarri tenterà di nuovo la sorpresa con la difesa a 3, anche Simone Inzaghi potrebbe fare qualche piccolo aggiustamento di formazione. Il tecnico di Piacenza ha una storia vincente per quanto riguarda la Supercoppa. In caso di vittoria questa sera contro il Napoli, Inzaghi diventerebbe l’allenatore italiano ad essere riuscito a vincere più volte la Supercoppa. Sarebbero in quel 5 i successi per l’ex Lazio, staccando di fatto leggende come Marcello Lippi e Fabio Capello, fermi a 4 supercoppe italiane alzate.

Tanti sono i dubbi di formazione di Inzaghi dove, come spesso visto in questa stagione, l’unica grande certezza è il reparto offensivo che sarà composto nuovamente da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ci sarà da ragionare in difesa. Alessandro Bastoni, titolarissimo di questa squadra, ha avuto un risentimento muscolare nella rifinitura di ieri, la sua presenza per la finale è a rischio. Al suo posto è pronto l’olandese De Vrij che andrebbe a completare il reparto al fianco di Pavard e Darmian. A centrocampo possibile sorpresa Frattesi dal 1′ con il solito Mkhitaryan che però è in vantaggio sull’italiano. Di seguito le probabili scelte dell’allenatore nerazzurro.

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.