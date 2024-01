Politano-Al Shabab, la volontà del calciatore è chiara: svolta nella trattativa

Calciomercato Napoli, gli sviluppi della vicenda Politano-Al-Shabab, il calciatore pare abbia deciso cosa fare: i dettagli della trattativa

Tra i calciatori che si sono maggiormente distinti in questa prima parte di stagione è impossibile non menzionare Matteo Politano. L’esterno azzurro ha già messo a referto la bellezza di sei reti in campionato, accompagnate anche da tre assistenze per i compagni, oltre ad un gol e un assist anche in Champions League. Segnale che l’ex Sassuolo sta vivendo un momento di forma smagliante, ed è probabilmente l’unico che sta giocando ad un livello superiore, parlando prettamente di prestazioni individuali, rispetto a quanto visto la scorsa stagione con Spalletti.

Non a caso ha praticamente annullato la concorrenza sulla fascia destra, con Lindstrom costretto ad entrare in campo solo per pochi scampoli di partita. Quest’inverno però l’esterno azzurro ha ricevuto concrete avances dall’Al-Shabab, squadra araba che tra le altre cose, nelle ultime ore, sta spingendo per convincere Mourinho a sedersi sulla panchina del club dopo l’esonero dalla Roma. I sauditi sono intenzionati a portare Politano a Riyadh già quest’inverno. Inizialmente il Napoli ha titubato dinanzi all’onerosa offerta (13 milioni di euro), ma nelle ultime settimane ha preso piede la convinzione di rinnovare l’esterno italiano, ritenuto giocatore importante della rosa, anche per il futuro.

Futuro Politano, gli ultimi sviluppi della trattativa con l’Al-Shabab

L’edizione odierna de Il Mattino ha riservato un approfondimento alla situazione Politano. Negli scorsi giorni si era parlato di accordo raggiunto, ma l’agente Giuffredi ha poi smentito le voci. E anzi ha fatto capire che l’interesse dell’Al-Shabab è ancora piuttosto vivo.

Il quotidiano spiega infatti che, sì l’accordo non è ancora stato definitivamente raggiunto, ma le parti sono vicine. La volontà di giocare ancora in un campionato competitivo come la Serie A, in una squadra importante come il Napoli, può fare la differenza. Politano, lusingato dall’interesse del club arabo avrebbe quindi rigettato l’offerta (sul piatto vi erano 18 milioni di euro di ingaggio per due anni e mezzo) con un perentorio “No grazie, magari un’altra volta”, citando le righe del giornale.

Calciomercato Napoli, Politano rifiuta l’Al-Shabab: concorrenza infuocata sulla fascia destra

A questo punto manca solo la firma sul rinnovo. Con la quasi certezza della permanenza di Politano in azzurro, si apre uno scenario interessante per Mazzarri, che avrà ben tre contendenti al posto di titolare sulla fascia destra, se non vogliamo includere tra questi anche Raspadori. Infatti, oltre ai già presenti in rosa Politano e Lindstrom, è approdato in azzurro Ngonge. È pur vero che il belga è in grado di spaziare praticamente su tutto il fronte offensivo, discorso simile vale anche per Lindstrom, ma in ogni caso si tratta di un bel rebus da risolvere per Mazzarri, che ora potrà vantare una più ampia varietà di scelte anche in attacco.