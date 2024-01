Parte per Riyadh, c’è l’indizio social: stasera incontrerà De Laurentiis

Partenza inaspettata per Riyadh, questa sera è previsto un incontro a sorpresa con De Laurentiis: l’indizio social non lascia dubbi

C’è aria di vigilia a Riyadh. Domani è il gran giorno della finalissima di Supercoppa Italiana. Competizione che a partire da quest’anno prevede un format tutto nuovo, con due semifinali e una finale. Alla fine contro Lazio e Fiorentina l’hanno spuntata rispettivamente Inter e Napoli. Mazzarri e Inzaghi si riaffrontano un mese e qualche settimana dopo dall’ultima volta al Maradona, quando l’Inter sbaragliò gli azzurri con un perentorio 0-3. Domani però si assisterà ad una sfida diversa. Si sa le finali sono delle partite a sé stanti, nelle quali anche un minimo episodio può fare la differenza.

Negli scorsi giorni ha fatto discutere il numero di spettatori presenti allo stadio per la prima semifinale, soli 9762 i presenti. Le tribune dell’Al-Awwal Park erano in gran parte vuote. Un incremento di spettatori si è avuto poi nella seconda semifinale, Inter-Lazio. Per la finale è ovviamente attesa una attendence ancor più alta. Inoltre, vi saranno nelle zone VIP dello stadio molte personalità importanti come le leggende Del Piero, Totti, Vieri, Cannavaro, Zambrotta e tanti altri. Oltre alle più alte cariche del calcio in Italia. Tra questi ad esempio il presidente della Lega Calcio Casini e il designatore dell’AIA Rocchi. Inoltre, è attesa anche la presenza del CT Luciano Spalletti.

Spalletti a Riyadh, incontro con De Laurentiis previsto per stasera

Anche De Laurentiis porterà alcuni ospiti VIP con sé in tribuna. Il Mattino riporta tra questi Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali di Napoli, Giancarlo Carriero, proprietario dell’hotel Regina Isabella e l’imprenditore Amedeo Acquaviva Coppola.

Resterà invece in Italia Maurizio Micheli, che si sta occupando dell’infuocato mercato del Napoli. Tuttavia, riporta il quotidiano, non ha nascosto la sua soddisfazione per il raggiungimento della finalissima di Supercoppa. Come detto in precedenza, tra i fautori dello scudetto della passata stagione ci sarà anche mister Luciano Spalletti, come ospite della Lega, che in serata saluterà De Laurentiis.

Incontro De Laurentiis-Spalletti a Riyadh: l’indizio

Ulteriori conferme sulla presenza del CT in Arabia Saudita arrivano dal profilo Instagram del figlio di Spalletti. Samuele ha infatti postato una storia raffigurante l’aereo in partenza dall’Italia verso Riyadh, con in bella vista lo stemma della Supercoppa. È altamente probabile che stia viaggiando con il padre appunto per assistere dal vivo alla finale tra Napoli e Inter.