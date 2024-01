Mercato Napoli, pronti 25 milioni di euro per il nuovo colpo a centrocampo

Dopo Traorè il Napoli spinge per il secondo colpo a centrocampo: il presidente De Laurentiis ha messo sul piatto 25 milioni di euro

Sin dalle prime battute di calciomercato si è capito che il Napoli avrebbe partecipato attivamente alle sessione di mercato invernale in corso. Il presidente De Laurentiis aveva in particolare annunciato rinforzi a centrocampo e in difesa. Per quanto riguarda il reparto arretrato, finora è approdato in azzurro il solo Mazzocchi, ma il club partenopeo è in trattativa anche per portare alla corte di Walter Mazzarri un nuovo centrale. Per ora i nomi più forti sono quelli di Theate, ex Bologna ora in forza al Rennes e Brassier del Brest, entrambi provenienti dal campionato francese.

A centrocampo invece pare essersi quasi del tutto raffreddata la pista Samardzic. Inizialmente sembrava fatta per il suo passaggio in azzurro, ma il possibile inserimento del Brighton e la volontà della Juventus di firmarlo a giugno hanno decisamente rallentato la trattativa. Si è proceduto quindi ad accelerare i tempi per concludere la trattativa Traorè, che è stato già ufficializzato ed ha raggiunto i compagni a Riyadh per la finale di Supercoppa. Ma l’ex Sassuolo potrebbe non essere l’unico colpo a metà campo. La squadra di mercato, guidata dal ds Meluso è alla ricerca di un centrocampista di rottura, che possa nell’eventualità sostituire Anguissa. Per questo motivo è forte la candidatura di Orel Mangala, mediano del Nottingham Forest.

Mangala, è lui il prescelto per il centrocampo: nuova offerta del Napoli

Il centrocampista belga ha le caratteristiche per imporsi sin da subito in Serie A e può aiutare il Napoli nelle due fasi. La Gazzetta dello Sport parla di possibile intensificazione dei contatti a partire dal ritorno in Italia, post Supercoppa. Ed è per questo che Mangala sarebbe a disposizione sin da subito.

Il Napoli sta lavorando per trovare l’accordo sulla base di un prestito con il club inglese, poi bisognerà trovare l’accordo con l’entourage del calciatore. Sul suo profilo Twitter (X) Gianluca di Marzio riporta che la nuova offerta del Napoli prevede un acquisto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, all’attuarsi di determinate condizioni, fissato a 25 milioni di euro.

Napoli, 25 milioni di euro per Mangala: forza fisica e intensità al servizio di Mazzarri

Classe 1998, nato a Bruxelles e cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht, Mangala è un mediano forte e dinamico. Nonostante la statura, è alto 178 cm, è in grado di reggere contrasti contro avversari più fisici. Oltre alla spiccata fisicità dispone anche di una buona tecnica di base, che gli permette di essere utilizzato anche come mezz’ala. Degno di nota anche il buon tiro da fuori. Per lui anche 12 presenze totali in Nazionale belga.