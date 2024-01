Mazzarri se ne innamorò al Torino, lo ha chiesto subito a De Laurentiis

Ultime news calciomercato Napoli – Tra le opzioni a centrocampo anche un vecchio pupillo di Mazzarri ai tempi del Torino

Il presidente ha fatto capire, nelle scorse settimane, che il Napoli si muoverà con insistenza durante questa sessione di calciomercato invernale. L’idea è ovviamente quella di rialzare le sorti di una stagione cominciata male, agendo con particolare attenzione a quei reparti apparsi in difficoltà, centrocampo e difesa in primis. De Laurentiis ha promesso uno o due colpi a centrocampo, per ora è arrivato solo Hamed Junior Traorè. In cima alla lista delle preferenze della dirigenza azzurra c’è Samardzic, il primo sul quale ci si è fiondati, ma il ritardo della chiusura definitiva dell’affare potrebbe far virare il Napoli su altri obiettivi.

Ad esempio Antonin Barak della Fiorentina. Meluso lo conosce bene dai tempi di Lecce, si tratta di una proposta a costi contenuti. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, la volontà della Fiorentina è quella di tenere in rosa l’ex Verona, almeno per questo mercato di gennaio. Tra i tanti nomi accostati anche Mangala, forte e dinamico centrocampista del Nottingham Forest. In tutti i casi il Napoli sta lavorando principalmente ad operazioni in prestito, in trattative simili a quelle che portarono qualche anno fa Anguissa alle pendici del Vesuvio.

Accelerata per il pupillo di Mazzarri: il Napoli spinge per il prestito

Tra gli ultimi nomi sbucati c’è anche pupillo di Mazzarri, Sasa Lukic, centrocampista serbo ex Torino, ora in forza al Fulham, in Premier League. Mazzarri ha apprezzato tanto le sue caratteristiche da allenatore dei granata, e non disdegnerebbe un nuovo incontro, stavolta in maglia azzurra.

Lukic è un centrocampista completo, che può occupare tutti i ruoli del centrocampo. Può essere una risorsa importante per Mazzarri, che potrebbe utilizzarlo sia come metodista che come mezz’ala nel centrocampo a tre, ma anche nel nuovo centrocampo a due sperimentato di recente contro la Fiorentina.

Il Corriere dello Sport riporta un’intensificazione dei contatti. “Chiacchierata con il club inglese e con l’entourage, con una priorità: il Napoli vuole chiudere il colpo in prestito con diritto di riscatto”, citando il quotidiano, che quindi ribadisce come la volontà del Napoli sia quella di effettuare un’operazione a titolo temporaneo. Ad oggi non è nota la cifra del possibile diritto di riscatto. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.