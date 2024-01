Il mondo dello spettacolo italiano e soprattutto napoletano è stato scosso da una notizia che avrebbe potuto avere risvolti tragici.

In questi giorni di gioia, seguiti all’exploit contro la Fiorentina in semifinale, battuta con un netto 3 a o targato Simeone e Zerbin, c’è stata però una notizia che ha scosso non poco l’ambiente napoletano, seppur non sportivo. Nelle ultime ore c’è stata apprensione tra i fan dello spettacolo e del cinema napoletano che sono stati in ansia per un incidente d’auto che ha coinvolto un volto molto amato.

Ciro Villano racconta il suo incidente: l’accaduto

Il noto attore napoletano, Ciro Villano, è stato infatti vittima di un incidente che avrebbe potuto avere risvolti ben più gravi rispetto a quanto fortunatamente avvenuto.

Si tratta di Ciro Villano, che lo scorso 16 gennaio a causa di uno slittamento, si è scontrato con l’auto che lo precedeva presso la barriera autostradale Napoli – Salerno, uno scontro in grado di far ribaltare interamente il mezzo guidato da quest’ultimo, rischiando di ledere seriamente al suo stato di salute. Fortunatamente, però, come dichiarato dallo stesso Villano, oggi sano e salvo, non è stato così:

“Martedì sono stato vittima di un brutto incidente stradale sulla barriera autostradale Napoli – Salerno”, ha dichiarato l’attore, proseguendo con un ringraziamento profondo al personale ospedaliero, in grado di estrarlo dall’auto e soprattutto curarlo con grande efficienza: “Ringrazio coloro che non hanno un nome ma un buon cuore e che mi hanno tirato fuori dall’auto, così come il personale ospedaliero dell’Ospedale del Mare, avviso amici e parenti che sto bene, nonostante la testa e due vertebre rotte”.

Villano ci ha tenuto a specificare quanto l’intervento del personale medico sia stato efficiente e preciso, sottolineando il valore delle strutture presenti al sud, troppo spesso denigrate dai media e non solo:

“Me la sono vista davvero brutta, ma grazie all’intervento dell’ambulanza, arrivata subito, annesso all’efficienza dell’ospedale, ora sto bene. Al di là di ogni luogo comune, voglio sottolineare che qui le cose funzionano bene, soprattutto il cuore di questa gente”.

Una vicenda con il lieto fine, che dopo il grande spavento ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla città di Napoli ed in particolare a quella porzione di terra amante del teatro. Villano è uno dei fondatori della Accademia del teatro Augusteo della “commedia musicale italiana e napoletana”, un progetto fondato per far sì che si possano studiare tutte le commedie made in Campania, culla della cultura.

Anche grande tifoso del Napoli, Ciro Villano ora è tranquillissimo e può godersi il suo amato Napoli in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.