Il Napoli può “vincere” Cristiano Ronaldo: notizia a sorpresa da Riyadh

Domani andrà in scena la finalissima di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter: in palio potrebbe non esserci solo l’ambito trofeo

Napoli e Inter si giocheranno la vittoria della primissima Supercoppa con le final four. Un format tutto nuovo, che ha previsto la disputa di due semifinali ed una finale. Il luogo prescelto per la finalissima è il King Saud University Stadium, di Riyadh, casa dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, medesimo impianto delle due semifinali.

Se in Napoli-Fiorentina, primo appuntamento del programma, l’affluenza di pubblico non era per niente elevata, non si può dire la stessa cosa per Inter-Lazio, che invece ha registrato un notevole incremento di tifosi sugli spalti. Segnale che l’interesse per il calcio in Arabia Saudita sta man mano aumentando, e gli ingenti investimenti di quest’estate sono un indizio non da poco.

La Lega Serie A ha deciso, come fatto in passato, di giocare la nuova Supercoppa in Arabia Saudita per motivi di marketing, di modo da poter esportare il brand anche in un mercato nuovo, e in chiara espansione. La Lega ha firmato un accordo con l’Arabia Saudita che prevede la disputa in Medio Oriente di quattro delle prossime sei Supercoppe, con due edizioni consecutive (2023 e 2024), due anni dove si giocherà in altri luoghi e ulteriori due anni consecutivi nel paese saudita (2026 e 2027).

Napoli-Inter, in ballo non c’è solo la Supercoppa: altri milioni nelle casse di De Laurentiis?

Le squadre approdate in finale, come da programma, otterranno almeno 5 milioni di euro. La vincitrice poi avrà un premio in denaro di 8 milioni di euro. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, la coppa e la somma in denaro potrebbe non essere l’unico premio che la vincitrice può portarsi a casa.

Infatti, pare che la Lega abbia stipulato un altro accordo con l’Arabia Saudita, che prevede la disputa di un amichevole tra la vincente della Supercoppa e la squadra araba con più appeal, che ad oggi è senza dubbio l’Al-Nassr, grazie alla presenza in rosa di Cristiano Ronaldo. I benefici economici legati ad incassi, vendita diritti ecc. potrebbero fruttare alle casse del club ulteriori 4-5 milioni di euro.

Amichevole in programma per la vincente della Supercoppa? Dove si giocherà

Importante sottolineare che vi sarà grande flessibilità su date e luogo del match, ma va giocata entro il 30 settembre 2024. Si potrebbe dunque giocare anche al Maradona, ovviamente nel caso in cui dovesse vincere il Napoli, dando vita ad una operazione di marketing molto importante.

Inoltre, inizialmente il contratto prevedeva che sarebbe stata la perdente della finale a giocare questa amichevole. Poi a novembre una votazione in Lega ha portato alla variazione delle condizioni dell’accordo, che ad oggi invece spinge la vincente della finalissima a scontrarsi contro un club arabo.