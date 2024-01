Finale Supercoppa, Padovan distrugge il Napoli: “Risultato scritto”

Mancano poco meno di ventiquattro ore alla finale tra Inter e Napoli, che si contenderanno in Arabia la supercoppa.

Ora ci siamo davvero, tra poco meno di ventiquattro ore Napoli ed Inter scenderanno in campo per contendersi la Supercoppa Italiana, in scena in Arabia Saudita. Le due compagini hanno chiuso le semifinali con il medesimo risultato: un netto tre a zero che ha rispedito in Italia rispettivamente Fiorentina e Lazio.

I nerazzurri, in testa alla classifica di Serie A almeno sino al termine della gara in scena stasera in puglia tra Lecce e Juventus, sono alla ricerca della terza Supercoppa in altrettante stagioni consecutive, dopo aver avuto la meglio negli ultimi due anni sui bianconeri e Milan.

Verso Napoli – Inter, il pronostico netto del giornalista

Ad oggi, nonostante un Napoli che sembra in ripresa, complice il nuovo schieramento tattico ideato da Walter Mazzarri, i bookmakers danno l’Inter come favorita, complice un andamento in campionato netto, che a discapito dei soli due punti che separano il team di Inzaghi dalla Juventus, ad oggi, vede proprio i nerazzurri come favoriti per la vittoria finale.

Di questo avviso, almeno stano alle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan, noto giornalista, che ha affermato:

“Tante volte il più debole ha avuto la meglio sulla squadra favorita, nel calcio nulla è scritto, ma ad oggi, il Napoli che ha battuto la Fiorentina non vale l’Inter che ha battuto la Lazio” – Padovan ha poi proseguto rincarando la dose: “L’Inter è talmente forte, talmente in forma, talmente brillante e superiore che in questo momento la vedo dura per il Napoli, chiamato all’arduo compito di rovesciare la partita che lo vede ai nastri svantaggiato”.

Dichiarazioni che oggettivamente ci possono stare. Il valore della rosa del Napoli è assoluto, nonostante la mancanza di Minjae Kim, ma il peso dello scudetto cucito sul petto, diventato ad oggi un macigno, ha condizionato in maniera evidente la stagione di Di Lorenzo e compagni, che pian piano stanno provando a risalire la china.

Certo è che un successo in supercoppa e nello specifico l’ottenimento di un nuovo trofeo a soli sei mesi dallo scudetto, potrebbe cambiare l’inerzia di una stagione ad oggi complicata, dando inoltre continuità di vittorie. Una partita, quella tra Napoli ed Inter, che assume inoltre contorni quasi mistici per Mazzarri, che circa 10 anni fa, nel maledetto pomeriggio di Pechino, vide sfuggirsi dalle mani il sopracitato trofeo a causa di un arbitraggio sciagurato. Un cerchio che si chiude per Walter?