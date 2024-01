Ancelotti nella bufera: episodio choc del VAR durante Real Madrid-Almeria – VIDEO

Il Real Madrid è uscito vittorioso con non poche difficoltà dall’ultima sfida di Liga, che ha visto giocare i blancos contro l’Almeria.

Il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti ha mantenuto il suo primato in Liga, questa sera, senza non poche difficoltà, i blancos allenati dal “re di coppe”, si sono imposti per tre a due contro l’Almeria, che nonstante il divario tecnico, si è piegata al Real solamente al novantanovesimo minuto.

Un successo fondamentale, che ha permesso ai madrileni di salire a quota 51, più due sul sorprendente Girona, momentaneamente fermo a 49, impegnato questa sera, alle 21:00, nella complicata gara contro il Siviglia, una partita, che il team biancorosso vivrà conscio di essere obbligato a vincere per poter risorpassare i diretti concorrenti al titolo.

Real Madrid – Girona: vittoria e polemiche in Spagna

La vittoria del Real Madrid ha portato con sè non pochi strascichi. A discutere tanti momenti, a non convincere però, è stata soprattutto la direzione di gara da parte della terna arbitrale e quella addetta al VAR. Tra gli episodi più contestati, c’è stato in assoluto quello del goal di Vinicius Jr, realizzato al minuto 67.

Una rete, quella dell’asso brasiliano, che ha permesso al Real di recuperare il doppio svantaggio, accumulato in maniera soprendente nella prima frazione di gioco. Vinicius, però, avrebbe realizzato la rete in questione attraverso un tocco di braccio evidente, seppur avvenuto in mischia e a marcature strette.

Di seguito, il video dell’accaduto:

Un tocco valutato in maniera regolare dall’arbitro di campo, che si è visto poi confermare tale decisione dai colleghi addetti alla sala VAR. Polemiche amplificate dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Ancelotti, che ai microfoni di DAZN, è intervenuto così: “Comprendo la rabbia dell’Almeria, ma le 3 decisioni sono state riviste al VAR, motivo per cui credo siano state prese in maniera giusta e corretta”.

Dichiarazioni che stonano soprattutto secondo gli avversari, che nel corso della totalità del match hanno protestato per altri due episodi. Quello del rigore del momentaneo uno a due, arrivato per fallo di mano di Kaiky, avvenuto però a seguito di una spinta di Joselu. Il secondo, invece, riguardante la rete annullata all’Almeria, che dopo il rigore siglato da Bellingham era riuscita nuovamente a bucare la porta avversaria, salvo vedersi annullare la rete a seguito di un check che ha segnalato una manata al viso del centrocampista inglese ad inizio azione.

“Andiamo via con la sensazione di essere stati derubati. Oggi sono stati superati tutti i limiti”, queste le dichiarazioni emblematiche di Gonzalo Melero, calciatore dell’Almeria.