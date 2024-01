Napoli-Inter, Inzaghi e Lautaro presentano la finale di Supercoppa in conferenza stampa

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Napoli-Inter, finalissima di Supercoppa Italiana

La Supercoppa Italiana, che da quest’anno ha messo in scena un format tutto nuovo, composto da due semifinali e una finalissima, è vicina alla conclusione. Domani, lunedì 22 gennaio alle ore 20.00 è in programma la finale tra Napoli e Inter. Una sfida che curiosamente annulla il nuovo format, ristabilendo di fatti il vecchio regolamento. Perché alla fine a giocarsi il trofeo saranno proprio la vincitrice della Coppa Italia (l’Inter) e i campioni d’Italia in carica (il Napoli). Lo stadio prescelto per ospitare la gara è il medesimo delle semifinali, l’Al-Awwal Park di Riyadh.

Contro la Lazio in semifinale l’Inter ha dimostrato di essere una squadra in forma smagliante. Non c’è praticamente mai stata partita, la superiorità degli uomini di Inzaghi è apparsa lampante sin da subito. L’ultimo scontro con il Napoli di Mazzarri, al Maradona, ha visto l’Inter vincere per 0-3, ma come ribadito dallo stesso allenatore nerazzurro nel post partita di Inter-Lazio stavolta sarà diverso. Si tratta di una partita secca, nella quale ci si gioca la vittoria di un trofeo ambito, le motivazioni sono diverse, è tutto più imprevedibile. A prescindere da queste considerazioni però l’Inter parte naturalmente con i favori del pronostico.

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del match in programma domani. Di seguito quanto dichiarato in risposta alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa:

NAPOLI CON LA DIFESA A TRE – Era una squadra di grande possesso, con la Fiorentina ne ha avuto meno, ma la Fiorentina è una di quelle squadre che ha il possesso più alto del campionato. Stiamo lavorando sulla possibilità che Mazzarri possa confermare l’assetto della semifinale. Quello che più conta in queste partite sono le motivazioni, aldilà delle tattiche. Rispetto alla scorso match al Maradona abbiamo avuto meno tempo, ma anche per loro. Stavolta cambierà probabilmente il modulo del Napoli. Ciò che non deve cambiare l’intensità messa in campo dall’Inter in quella partita

VINCERE DOMANI? – Sarebbe importante per l’Inter e per tutto l’ambiente. Sarebbe la terza consecutiva. Come detto prima ci vorrà una grande gara e dovremmo essere bravi ad organizzare una partita in due giorni e mezzo

SUL MATCH – È una finale, tante volte è decisa da episodi. In più è stata preparata in 72 ore. Manca l’ultimo passo contro i campioni d’Italia, che anche loro hanno vinto 3-0. Sono una squadra con grande qualità, dobbiamo fare una partita importante

TIFOSI IN ARABIA – Ne ho visti tanti, anche l’anno scorso contro il Milan. Ne ho visti tanti quest’anno, in Arabia, e spero possiamo avere sempre di più.

TATTICA – Le distanze sono importanti perché quando rimani nelle distanze sei più bravo a coprire il campo. Per arrivare a domani bisogna recuperare energie fisiche e mentali, ma ci vuole anche lavoro tattico. Cerchiamo con lo staff di dare gli strumenti per vincere la partita

Al fianco di mister Inzaghi in conferenza stampa si è presentato anche il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Di seguito le parole dell’attaccante argentino:

SENZA GOL CONTRO LA LAZIO? – Dico sempre che non è importante che segni, è importante invece andare verso questa strada che stiamo facendo. Domani una partita importante, con un avversario di valore. Dobbiamo portare a casa il nostro obiettivo

IO TRA I 5 MIGLIORI ATTACCANTI IN EUROPA? – Cerco sempre di migliorare per raggiungere obiettivi con questo grande club. Mi sento ad un livello alto, sto lavorando tantissimo, ma siete voi che fate questo lavoro, io cerco di lavorare per me stesso, per l’Inter e per i miei compagni

SUL PROSIEGUO DELLA STAGIONE – Da qua alla fine sarà difficile, abbiamo partite importanti, ma siamo pronti. Ogni giocatore è pronto per entrare, il mister lo sa. Il gruppo è unito e sa cosa fare. É importante preparare la gara che abbiamo davanti

IMPORTANZA DI FINALIZZARE – Tutti noi attaccanti siamo contenti di avere così tante occasioni per fare gol. Dimostriamo che facciamo in partita quello che prepariamo in settimana ad Appiano

CI STIAMO DIVERTENDO? – In questo periodo siamo tornati ad essere bambini, sembra di giocare con gli amici perché il gruppo è unito e va sempre nella stessa direzione. Questo non deve essere un motivo di relax, ma di continuità in quello che stiamo facendo

PENSI GIÀ ALLA JUVE? – No, pensiamo solo alla partita di domani. La Supercoppa è un obiettivo

RINNOVO? – Sono contento qua e sto pensando alla partita domani. A Milano vedrò i miei figli che mi mancano tanto

THURAM? – Cerco di vedere cosa fa lui per non fare lo stesso movimento. All’Inter mi sono sempre trovato di fianco attaccanti di grande livello, io cerco di imparare da loro. Sono contento per questo

VINCERE LA SUPERCOPPA PER DUE ANNI DI FILA? – Beh sarà importante, domani abbiamo tanta voglia di riportarla a casa, è un obiettivo della stagione. Manca l’ultimo passo.