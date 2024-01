Napoli, il report da Riyadh: le ultime su Cajuste e Mazzocchi

Archiviata la bella serata con la Fiorentina. sconfitta con un netto 3 a 0 in semifinale, il Napoli prepara la sfida con l’Inter.

Dopo la vittoriosa serata di giovedì, che ha visto il Napoli imporsi per ben 3 a 0 sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano, gli azzurri allenati da Walter Mazzarri sono in fase di preparazione per la finale che si giocherà lunedì con l’Inter.

Una partita, quella contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, usciti vittoriosi con il medesimo risultato contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, che potrebbe segnare la svolta stagionale per i campioni d’Italia in carica, dinanzi alla possibilità di alzare anche in questa stagione un trofeo. Una sfida resa ancor più interessante dal fato, considerando che nel 2013 proprio Mazzarri vide scipparsi una supercoppa che avrebbe meritato a pieno a causa del clamoroso arbitraggio di Mazzoleni, una sorta di cerchio che si chiude per l’allenatore toscano.

Verso Inter – Napoli: le ultime news dall’allenamento azzurro

Mancano due giorni e la finalissima avrà il via con il fischio iniziale. Nel mentre, arrivano le prime novità dai campi d’allenamento di Riyad, dove il Napoli si sta preparando. La società partenopea, attraverso i suoi canali ufficiali, ha diramato il report della seduta mattutina degli azzurri:

“Il Napoli si è allenato questa mattina a Riyadh. Gli azzurri preparano la finale di EA Sports FC Supercup contro l’Inter che si giocherà lunedì 22 gennaio allo “Al-Awwal Park Stadium” alle ore 20 italiane (22 locali). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento e torello.Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale”.

La novità di giornata è il primo giorno d’allenamento per il neo acquisto, Hamed Jr Traorè, arrivato in prestito con diritto di riscatto per venticinque milioni dal Bournemouth. Per l’ex Sassuolo ed Empoli, da poco recuperato a seguito di una lunga inattività causa malaria, unicamente allenamento personalizzato: “Primo giorno di allenamento per Traorè che ha fatto lavoro personalizzato in campo”.

Personalizzato anche per Diego Demme, ancora in dubbio dopo aver saltato il primo appuntamento delle final four contro i gigliati. Allarme rientrato invece per Cajuste, uscito malconcio dal campo giovedì, ma in grado di lavorare in gruppo: “Cajuste e Mazzocchi hanno lavorato in gruppo. Personalizzato in campo per Demme”