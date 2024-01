Calciomercato Napoli, assalto per il centrocampista: c’è l’offerta

Proseguono le trattative in casa Napoli, che ad oggi ha già presentato a Walter Mazzarri tre nuovi innesti.



Non si ferma a 3, o almeno, questa è l’intenzione. Dopo Pasquale Mazzocchi, arrivato agli albori di questa sessione invernale di calciomercato, questa è stata la settimana di altri due innesti. Dapprima Hamed Jr Traorè, arrivato in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni dal Bournemouth, poi Cyril Ngonge, acquistato a titolo definitivo per 18 milioni dall’Hellas Verona.

Tre colpi importanti, in grado di fornire forze fresche nell’immediato a Walter Mazzarri, che nelle ultime ore, ha accolto in Arabia Saudita anche i due ultimi acquisti, che con ogni probabilità saranno già disponibili per la finale con l’Inter.

Calciomercato Napoli, le ultime mosse per il centrocampo

Ad oggi, in “programma”, ci dovrebbero essere altri due arrivi. Nello specifico si tratterebbe di un centrale, secondo varie indiscrezioni esplicita richiesta di Mazzarri e di un centrocampista che possa sostituire Anguissa impegnato in Coppa d’Africa.

Per ciò che concerne il centrale, dopo il sogno Dragusin sfumato a causa della ricca offerta del Tottenham, si naviga in mare aperto, con una moltitudine di nomi accostati al club campione d’Italia. Situazione diversa a centrocampo, dove man mano il cerchio si sta restringendo. Antonin Barak ad oggi appare più lontano, per questa motivazione, starebbe avanzando un profilo di Premier League.

Si tratterebbe di Orel Mangala, centrocampista del Nottingham Forrest e della nazionale belga, seguito con particolare attenzione dalla Juventus dell’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ad oggi il Napoli sarebbe avanti a tutti per la corsa al giocatore, nonostante ciò, però, la trattativa resta complicata.

Il d.s Meluso avrebbe proposto agli inglesi la stessa formula che ha convinto il Bournemouth per Traorè, prestito con diritto di riscatto e pagamento del trasferimento a titolo temporaneo in caso di mancato acquisto del calciatore. Inoltre, avrebbe fatto una proposta di ingaggio al giocatore nel caso in cui questo trasferimento a titolo definitivo si concretizzasse, ma ad oggi, sempre stando alle indiscrezioni rilasciate da Di Marzio, non avrebbe soddisfatto le aspettative di Mangala.

Insomma, il Napoli è avanti a tutti ma la chiusura resta ancora lontana. Con ogni probabilità saranno decisive le prossime settimane, che diventeranno ancor più bollenti con la chiusura prossima del calciomercato di “riparazione”. Staremo a vedere.