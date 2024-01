UFFICIALE – Ngonge è un nuovo calciatore del Napoli: arriva il tweet di De Laurentiis

Arriva l’annuncio ufficiale da parte della SSC Napoli circa Cyril Ngonge, divenuto un nuovo calciatore azzurro a tutti gli effetti.

Ha sorpreso tutti il Napoli di Mazzarri, che in quel di Riyadh è riuscito a trionfare per 3 reti a 0 contro la Fiorentina strappando così il pass per la finale di Supercoppa italiana. Un traguardo niente male raggiunto dagli azzurri, apparsi in crisi nell’ultimo periodo ma in grado poi di bissare il successo ottenuto in Serie A contro la Salernitana. Mazzarri e soci attendono quindi il risultato di Inter-Lazio, in programma questa sera, per scoprire l’entità della propria avversaria in finale, che potrebbe portare un nuovo profilo da schierare ai partenopei. Ufficiale, infatti, il nuovo acquisto degli azzurri.

Ngonge al Napoli, è ufficiale

Una trattativa lampo quella avvenuta fra il Napoli e Cyril Ngonge, portato ufficialmente all’ombra del Vesuvio dopo il decisivo strappo dell’ultima settimana. Accostato agli azzurri infatti, il belga era da poco uscito dai radar di De Laurentiis e Meluso, venendo etichettato dai principali forum di mercato come vicinissimo alla Fiorentina o addirittura alla Real Sociedad. Questo, in quanto un Verona alquanto in crisi ha scelto di privarsi del proprio jolly d’attacco per far cassa, chiudendo a sorpresa un accordo proprio con il Napoli in seguito a un blitz notturno dei Campioni d’Italia in carica.

20 milioni con annessi bonus aggiuntivi le cifre depositate dunque dagli azzurri nelle casse dei veneti, con l’arrivo di Ngonge in quel di Roma per svolgere le consuete visite mediche che hanno portato poi alla definitiva chiusura della trattativa. Contratto depositato in Lega, solito tweet di presentazione da parte di De Laurentiis e post social ad opera della SSC Napoli, che ha così comunicato di aver acquistato le prestazioni del belga. Un nuovo innesto per il reparto offensivo si prepara dunque a rimpolpare una rosa ricca di infortuni e di assenze come quella partenopea, capace ora di godere di ben 3 nuovi innesti di mercato.

Ngonge-Napoli, quando il debutto

Un vero e proprio jolly d’attacco quello regalato da Aurelio De Laurentiis a mister Walter Mazzarri, che potrà ora usufruire del belga sia come ala destra d’attacco nel 4-3-3 che come trequartista a supporto dell’unica punta nel 3-4-2-1. Il sentore principale vede dunque l’ex Verona come rincalzo di Matteo Politano, che potrebbe ingaggiare tale staffetta con Ngonge già nel breve periodo. Il belga potrebbe infatti volare in quel di Riyadh per fungere da ulteriore rincalzo per Mazzarri nella finale di Supercoppa.

Destino non toccato invece a Traoré, ancora in ripresa dopo il lungo stop causa malaria. Chiaro però che, al fronte dei pochi allenamenti con il gruppo, l’eventuale utilizzo dell’ex Verona sarà ridotto a pochi minuti di gioco.