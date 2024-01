Napoli in finale, De Laurentiis può esultare: rivelato il premio incassato dagli azzurri

Un’ottima notizia per la dirigenza del Napoli e per Aurelio De Laurentiis. C’entrano gli introiti della Supercoppa Italiana

Quanto visto ieri sera al Aw-Awwal Stadium di Riad avrà certamente reso felici tanti tifosi azzurri. Il Napoli ha staccato il pass per la finale di Supercoppa italiana grazie alla vittoria, netta, per 3-0 sulla Fiorentina. L’eroe di giornata in casa azzurra è proprio il giocatore che non ti aspetti: Alessio Zerbin. Entrato in campo sul finire della partita, l’ex Frosinone ha trovato il primo gol in maglia azzurra con una rocambolesca giocata. Non ha potuto esultare in quanto, nell’atto di far gol, Zerbin ha sbattuto la testa sul palo. Incredibilmente però, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, l’attaccante partenopeo ha poi trovato un colpo di gran classe.

Pochi secondi dopo essere stato medicato, Zerbin è rientrato in campo e con una splendida azione che ha fulminato Terracciano per il gol del 3-0. Una vittoria che porterà il Napoli a giocare per ottenere il primo trofeo stagionale. Con una Supercoppa in bacheca il morale dei tifosi, e anche quello della squadra, sarebbe definitivamente rigenerato da una stagione troppo piena di bassi più che di alti.

Supercoppa – Quanto guadagna il Napoli?

La Supercoppa italiana 2024 ha portato con un sé una ventata di novità che mai prima si erano viste. Il fatto che però sia stata giocata a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, non è andato giù a molti tifosi. L’immagine vista ieri dello stadio arabo è stata molto chiara. Soltanto poco più di 9 mila spettatori presenti.

Tante sono state le domande sul fatto che questa manifestazione si sarebbe potuta giocare nei nostri stadi dove, con grande probabilità, si sarebbe registrato un sold out per tutte e tre le partite. Intanto però, così come riportato dal Mattino, ci sono novità importanti per quanto riguarda il montepremi finale della Supercoppa. L’anno scorso, il budget per il trofeo era di 7,5 milioni di euro, giocato sempre in Arabia Saudita e conteso tra Inter e Milan. Quest’anno invece, come spiegato dal quotidiano, il budget è schizzato a 23 milioni di euro.

Di questi circa 6,8 milioni andranno alla Lega Calcio, mentre i restanti 16.2 saranno distribuiti alle quattro squadre che hanno preso parte alla competizione. Le due semifinaliste perdenti otterranno 1,6 milioni, alla finalista sconfitta invece andranno 5 milioni di euro. La squadra campione che alla fine solleverà il trofeo, oltre alla coppa, otterrà anche 8 milioni di euro. Il Napoli, vincendo con la Fiorentina e arrivando in finale, ha già ottenuto quindi almeno 5 milioni.