Mercato Napoli, c’è l’annuncio di Di Marzio: “Domani le visite mediche”

L’annuncio di Di Marzio non lascia dubbi, è fatta per il nuovo acquisto del Napoli, domani effettuerà le visite mediche: tutti i dettagli

Il mercato del Napoli è entrato definitivamente nella fase più calda. Prima dell’inizio della sessione di calciomercato il presidente aveva annunciato rinforzi a centrocampo e in difesa. Il reparto difensivo finora è stato rinforzato con l’acquisto di Pasquale Mazzocchi, che di fatto ha preso il posto di Zanoli, ceduto in prestito alla Salernitana. Il Napoli è poi al lavoro per regalare a mister Mazzarri anche un nuovo centrale. Tra i tanti nomi usciti, quelli che per ora sembrano in pole position sono Theate del Rennes e Solet del Salisburgo.

A centrocampo invece è arrivata pochi giorni fa l’ufficialità dell’acquisto di Hamed Junior Traorè. L’ex Sassuolo ed Empoli è stato prelevato dal Bournemouth. Può essere tanto d’aiuto grazie alla sua enorme duttilità, in sostanza va a prendere il posto in rosa di Elmas, che invece è partito in direzione Lipsia. Inaspettatamente gli azzurri hanno anche agito sul reparto offensivo. Infatti è stato prelevato dall’Hellas Verona Cyril Ngonge. Esterno d’attacco, che però può giocare anche da punta o seconda punta, arrivato per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Oltre Ngonge, sono sempre più intensi i contatti con Popovic, giovane attaccante serbo classe 2006.

Popovic al Napoli, affare in chiusura: le date decisive

Matija Popovic si è da poco svincolato dal Partizan e su di lui, visto l’evidente potenziale, si sono fiondati grandi club d’Europa, come il Bayern Monaco e Milan, ad esempio. I rossoneri si sono praticamente ritirati dalla corsa per il calciatore, mentre il Bayern Monaco fino a poche ore fa ha fatto davvero sul serio.

Poi il sorpasso decisivo del Napoli. La squadra di mercato azzurra ha battuto la concorrenza del club tedesco, raggiungendo più facilmente un accordo con l’entourage del calciatore.

L’operazione è stata condotta in sinergia con il Frosinone, club al quale verrà con ogni probabilità girato in prestito Popovic. Questo anche a causa della mancanza di posti liberi per extracomunitari nella lista del Napoli, quindi non si potrebbe procedere al regolare tesseramento.

Stando a quanto riportato da Gianluca di Marzio, già domenica il ragazzo dovrebbe recarsi a Frosinone. Non prima però di aver svolto le visite mediche di rito con il club partenopeo, che come di consueto saranno effettuate a Roma, a Villa Stuart. Le visite, spiega il noto esperto di calciomercato sul suo profilo X, sono in programma domani.

Martedì invece è il giorno prefissato per il passaggio di Zerbin al Frosinone, non appena l’eroe della semifinale di Supercoppa tornerà da Riyadh.