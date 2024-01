I tifosi del Napoli esultano, arriva l’indizio social: “Manca poco”

I supporters del Napoli possono guardare con speranza al prosieguo della stagione: l’annuncio sui social network fa ben sperare

Dopo la vittoria del Napoli in semifinale di Supercoppa, il tema più discusso è senza dubbio il cambio modulo. Mister Mazzarri ha infatti optato per un efficace quanto insolito 3-4-2-1. Il risultato positivo contro la Fiorentina ha inevitabilmente indotto gli addetti ai lavori a discutere sul fatto che questa nuova disposizione tattica possa essere quella definitiva da qui al termine della stagione.

La difesa a tre è stata sicuramente forzata dalle tante assenze alle quali il Napoli ha dovuto far fronte. Quindi è possibile che il 4-3-3 non venga accantonato del tutto. Tuttavia la possibilità che si scelga di puntare totalmente sulla difesa a tre apre inevitabilmente a nuovi scenari, specialmente nella scelta dei difensori. Contro la Fiorentina Mazzarri ha schierato come “braccetto destro” capitan Di Lorenzo, avanzando sulla corsia destra Mazzocchi. Un ruolo insolito, che però Di Lorenzo ha svolto egregiamente. Ma a difesa completa, senza assenze, il capitano azzurro dovrebbe scalare sulla fascia, relegando Mazzocchi in panchina.

Napoli, vicino il recupero di un difensore: l’indizio social

Tra i difensori ai box c’è anche Natan. Il brasiliano, dopo un inizio di stagione difficoltoso, ha conquistato il posto da titolare. A fermarlo poi un infortunio alla spalla, rimediato contro la Roma, lo scorso 23 dicembre. Lussazione acromion claveare di terzo grado, questo fu il verdetto degli esami strumentali effettuati a Villa Stuart. L’elaborazione del piano riabilitativo ha previsto per lui un rientro per metà\fine febbraio, con un recupero previsto dalle sei alle otto settimane.

Sembra però intravedersi una luce in fondo al tunnel. Nonostante la gravità dell’infortunio (la spalla è un’articolazione abbastanza delicata, che richiede un’accurato iter-riabilitativo), il giovane difensore brasiliano ha postato una storia molto rassicurante, sul suo profilo Instagram. Natan ha pubblicato un’istantanea in cui effettua un energico tackle, contro l’Union Berlino, e una descrizione in lingua portoghese ben chiara: “Manca poco”, riferendosi al rientro in campo.

Infortunio Natan, manca poco al rientro: la data prefissata

Un messaggio positivo per Mazzarri, che a questo punto spera di poter ritrovare il centrale ex Bragantino il prima possibile. Ovviamente dopo l’impegno in Supercoppa. Visto il possibile passaggio alla difesa a tre, Natan può essere una risorsa importante per far rifiatare uno dei tre centrali. Grazie al suo ottimo mancino, di cui abbiamo avuto ampia dimostrazione nei primi mesi in maglia azzurra, è di fondamentale importanza anche il suo apporto in fase d’impostazione.