“Telefonata con De Laurentiis”, Alvino sgancia la bomba sul prossimo allenatore del Napoli

Sconvolgente notizia di mercato lanciata da Carlo Alvino sul possibile allenatore del Napoli nella prossima stagione, già contatti avvenuti con De Laurentiis.

Il Napoli è al lavoro in Arabia Saudita dove questa sera scenderà in campo a Riyadh per la semifinale di Supercoppa Italiana per sfidare la Fiorentina. La formazione azzurra sa bene che la Supercoppa rappresenta – presumibilmente – l’unica opportunità per mettere in bacheca un trofeo anche in questa stagione. Mazzarri ha già scelto la formazione, a parte gli ultimi dubbi riguardante il centravanti.

E mentre la squadra proverà a donare quest’altra gioia ai tifosi, la dirigenza continua a lavorare per potenziare la squadra in vista del prosieguo della stagione e soprattutto sta iniziando a gettare le basi per quel che riguarda il futuro. Soprattutto chi siederà sulla panchina del Napoli nella prossima stagione è una delle domande che tifosi e addetti ai lavori si fanno più spesso, anche in virtù del contratto con Mazzarri in scadenza a giugno e che il Napoli pare non abbia intenzione di prolungare.

Telefonata tra De Laurentiis e Mendes, si è parlato di Mourinho per il Napoli

Nelle scorse settimane sono tanti i nomi che si sono fatti, ma nelle ultime ore sta serpeggiando una vera e propria bomba di calciomercato. Ci sarebbero stati contatti tra Josè Mourinho e il Napoli. L’allenatore portoghese, appena esonerato dalla Roma, pare sia già alla ricerca della sua prossima avventura e Napoli potrebbe rappresentare la piazza ideale per un uomo e un allenatore del suo spessore. A lanciare la notizia è stata l’edizione odierna del Messaggero, rivelando come il tecnico sia particolarmente apprezzato da Aurelio De Laurentiis.

Ma non è finita qui. Infatti su X Carlo Alvino, da sempre vicino alla dinamiche di casa Napoli, ha rincarato la dose sui rumors che vorrebbero lo Special One all’ombra del Vesuvio. Il giornalista ha svelato come, post esonero con i capitolini, ci sia stato un contatto telefonico tra Aurelio De Laurentiis e Jorge Mendes, il rappresentante tra gli altri proprio di Mourinho. Ecco quanto evidenziato:

Telefonata Mendes-De Laurentiis. Nel giro di chiamate post esonero, Jorge Mendes, procuratore di Mourinho, ha sentito Adl per capire se ci fosse interesse sul suo assistito. Risposta attendista da parte del presidente azzurro.

La notizia sta ovviamente facendo il giro del web e sta raccogliendo umori contrastanti da parte della tifoseria azzurra, divisa tra chi accoglierebbe positivamente Mourinho e chi invece preferirebbe un tecnico con idee diverse e forse più innovative.