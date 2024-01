Supercoppa Italiana, in Arabia personalità e tifosi speciali: grande sorpresa per il Napoli

Per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita la Lega Serie A ha organizzato le cose in grande, chi arriverà a Riyadh nelle prossime ore.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela quali saranno gli ospiti che nelle prossime ore arriveranno in Arabia Saudita per assistere ai match della Supercoppa Italiana, con particolare concentrazione sulla finale prevista per lunedì 22 gennaio. Ecco quanto evidenziato:

Previsti circa trecento sostenitori dall’Italia. L’a.d. della Lega Calcio, Luigi De Siervo, ha annunciato l’impegno a studiare una serie di convenzioni con compagnie aeree e strutture alberghiere per rendere più economico il trasferimento dei tifosi a sostegno delle squadre nelle prossime edizioni della Supercoppa in Arabia. Intanto, come tradizione, è previsto lo sbarco di rappresentanti del nostro calcio ed ex giocatori per la finale di lunedì. Tra gli altri: Casini, presidente della Lega Calcio; il designatore arbitrale Rocchi, il presidente dell’Aia, Pacifici; l’ex presidente federale, Antonio Matarrese. Tra i dirigenti di club: Scanavino (Juve), Blazquez (Genoa), Souloukou (Roma), Campoccia (Udinese), Fenucci (Bologna), Carnevali (Sassuolo). Con il c.t. della Nazionale, Spalletti, saranno in tribuna Del Piero, Vieri, Cannavaro, Materazzi, Di Biagio, Candela, Zambrotta, Brocchi, Ferrara e Toni.