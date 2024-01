Nuovo acquisto Napoli, c’è la conferma dell’allenatore: “Per noi è una perdita importante”

L’allenatore conferma il colpo di mercato degli azzurri che potranno averlo presto a disposizione, le sue parole non lasciano alcun dubbio

Manca sempre meno al fischio che decreterà l’inizio della Supercoppa italiana per gli azzurri di Walter Mazzarri. C’è tanta curiosità di vedere se, in un competizione tutta nuova a partire da quest’anno, la squadra partenopea riuscirà a portare un altro trofeo a Napoli. La vittoria contro la Salernitana nel derby campano, arrivata pochi giorni fa, avrà certamente dato morale ai calciatori che sembrano carichi e volenterosi di vincere. Alle 20 (ora italiana) la squadra di Walter Mazzarri affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. A dirigere il match a Riad sarà Federico La Penna.

Il fischietto romano aveva arbitrato proprio la sfida del Maradona tra Napoli e Fiorentina dello scorso ottobre, vinto dai viola per 1-3. Servirà sicuramente tanto impegno per portarsi a casa questo trofeo che, data la situazione attuale della squadra, potrebbe garantire una vera e propria iniezione di fiducia per il resto della stagione. Così come accadde per l’Inter durante lo scorso campionato. Anche i nerazzurri venivano da un momento non troppo facile ma, una volta battuto il Milan con un netto 3-0 e portato la Supercoppa a Milano, la musica per la squadra di Inzaghi cambiò totalmente.

Nuovo acquisto Napoli – con la finale raggiunge la squadra a Riad

Il mercato del Napoli sta procedendo a passo spedito dopo più di dieci giorni di immobilismo. Già ufficiali Mazzocchi e Traorè, si aspetta di vedere Cyril Ngonge a Villa Stuart per le classiche visite mediche di rito. L’esterno belga è difatti un nuovo calciatore del Napoli a tutti gli effetti e la conferma arriva da quello che è stato il suo ex allenatore a Verona: Marco Baroni. Il tecnico degli scaligeri ha parlato ai microfoni della stampa confermando la cessione di Ngonge al Napoli, queste le parole di Baroni.

È una perdita molto importante. Sapevo che era un giocatore molto attenzionato, ma sapevo anche che la nostra dirigenza avrebbe fatto di tutto per trattenerlo a meno di offerte irrinunciabili. Ecco, quelle condizioni alla fine si sono verificate ma comunque andiamo avanti. Ci sono tutti i presupposti per lavorare bene e continuare a lottare.

Così l’allenatore del Verona che ha di fatto salutato Cyril Ngonge, prossimo a vestire la maglia del Napoli. Il talento belga passerà agli azzurri con un cifra complessiva molto vicina ai 20 milioni di euro. Autore di un’ottima stagione, sin qui è stato il migliore del Verona con 6 reti e 2 assist messi a segno. In caso di vittoria contro la Fiorentina, con conseguente passaggio in finale di Supercoppa, sia Ngonge che Traorè raggiungeranno i compagni a Riad e saranno a disposizione di Mazzarri.