Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: due recuperi fondamentali per Mazzarri, ballottaggio in attacco

Le probabili formazioni della prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Fiorentina, Mazzarri può sorridere per due recuperi.

Ci siamo, il giorno del debutto è finalmente giunto. A Riyadh, in Arabia Saudita, prenderà il via questa sera la nuova formula della Supercoppa Italiana tanto voluta dal sistema calcio italiano. Torneo allargato anche alla seconda dello scorso campionato e alla finalista perdente della scorsa Coppa Italia, ed ecco che a Napoli e Inter – le vincitrici di scudetto e coppa della scorsa stagione – si uniscono anche Lazio e Fiorentina. Una doppia semifinale, che in caso di pareggio vedrà direttamente la disputa dei calci di rigore senza passare dai supplementari – e poi la finale con la stessa formula abbreviata.

Un format che comunque garantirà un incasso alle squadre partecipanti di 1,5 milioni di euro. Al quale si aggiungeranno un premio da 5 milioni di euro per la seconda classificata e ben 8 milioni, invece, per la formazione che alzerà il trofeo nel cielo di Riyadh. Dunque, anche dal punto di vista economico, vale la pena provare ad arrivare fino in fondo alla competizione.

Pertanto non va snobbato in alcun modo l’impegno e va schierata la miglior formazione possibile. A tal proposito ci sono ottime notizie per il tecnico dei partenopei, Walter Mazzarri. Già, perché in maniera piuttosto insperata torna a disposizione Cajuste a metà campo, che così potrà garantire corsa e fisicità alla mediana. Ma non solo, anche Piotr Zielinski è tornato ad allenarsi pienamente con il gruppo ed è a disposizione.