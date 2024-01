Napoli-Fiorentina, ecco le formazioni ufficiali: scelta a sorpresa di Mazzarri, cambia tutto

Sono appena uscite le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina, partita valevole per un posto in finale della nuova Supercoppa italiana

Ci siamo, cresce l’attesa per vedere gli azzurri giocarsi il primo trofeo stagionale. Pochi minuti al fischio di inizio della partita tra Napoli e Fiorentina. I partenopei avranno l’occasione di salvare la stagione grazie ad un trofeo che, con la nuova formula stagionale, appare più prestigioso. La Supercoppa italiana porterebbe tanto morale ed entusiasmo tra i tifosi del Napoli e tra gli stessi giocatori, oltre a un compenso economico che andrà nelle casse del club, da reinvestire magari negli ultimi giorni di mercato. La partita contro i viola di Vincenzo Italiano sarà molto importante.

Proprio la Fiorentina occupa in questo momento il quarto posto in classifica che dagli azzurri è distante soltanto tre punti, nonostante le tante occasioni sciupate durante questa stagione. Affrontare in questo momento la squadra di Italiano non è facile. Nonostante gli infortuni di alcuni giocatori chiave come Nico Gonzalez, la Viola sta dimostrando di essere un serio concorrente alla lotta europea. Proprio il talento argentino è stato recuperato ed è guarito dall’infortunio ma stasera non sarà della partita. Servirà una partita giocata in maniera compatta da Mazzarri che ha scelto un modulo inedito.

Sopresa Mazzarri – Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina

Sorprende tutti Walter Mazzarri. Il tecnico di San Vincenzo livornese infatti ha schierato una formazione del tutto inedita proprio in questa importante e delicata sfida di esordio in Supercoppa. Mazzarri è tornato alla difesa a tre schierando un nuovo 3-4-3, Più che sfrontatezza il motivo di questa scelta è dovuto al forfait dal 1’di Piotr Zielinski. Il fantasista polacco infatti, dopo averlo visto allenarsi con i compagni in gruppo, è finito in panchina. Il centrocampista alla fine ha recuperato solo parzialmente dal sovraccarico muscolare che l0 ha tenuto fuori nella partita contro la Salernitana e, secondo il tecnico, non ha ancora i 90′ minuti nelle gambe.

Confermato invece il recupero di Cajuste che invece partirà regolarmente dal primo minuto. A fare l’esordio da titolare sarà Pasquale Mazzocchi che giocherà come esterno alto a destra nel centrocampo a quattro. Dopo aver saltato la partita contro la sua ex squadra, il neo acquisto azzurro è tornato a disposizione della squadra. Occhio ai cartellini, però, perché Mazzocchi rientra in diffida in caso di ammonizione. Se l’arbitro decidesse di estrarre un giallo per Mazzocchi, il calciatore partenopeo però non salterebbe un’eventuale finale bensì il prossimo turno di campionato del 28 gennaio contro la Lazio. In attacco seconda titolarità di fila per il Cholito Simeone che è stato preferito nuovamente a Raspadori.

Di seguito ecco riportate le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina

Napoli (3-4-2-1) Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All:Mazzarri

Fiorentina (4-2-3-1) Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All:Italiano