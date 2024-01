ADL stringe amicizia con lo sceicco dell’Al-Nassr, idea a sorpresa sul Napoli

Aurelio De Laurentiis sta approfittando dei giorni in Arabia Saudita per stringere rapporti con lo sceicco dell’Al-Nassr, c’è un’idea sul Napoli.

Sono giorni importanti per il futuro del Napoli. Oltre alla questione calciomercato che è sempre in divenire, per gli azzurri c’è l’opportunità di mettere subito un altro prestigioso trofeo in bacheca, dopo lo scudetto vinto soltanto pochi mesi fa. Vale a dire la Supercoppa Italiana che da quest’anno avrà una nuova formula allargata a quattro squadre e non più due. Per questo in semifinale la formazione di Walter Mazzarri se la vedrà contro la Fiorentina, finalista perdente della scorsa Coppa Italia, mentre l’altra semifinale sarà tra l’Inter e la Lazio, finita seconda nella scorsa stagione.

Ad allettare le squadre partecipanti sono anche i tanti milioni messi in palio in caso di finale (5 milioni alla perdente, ndr) o di vittoria del trofeo (8 milioni, ndr). Ecco perché gli iniziali mal di pancia per il viaggio in Arabia Saudita in un periodo delicato della stagione aveva mosso più di qualche perplessità a inizio stagione, ma ora tutto pare rientrato.

De Laurentiis in Arabia Saudita, possibili nuovi sponsor per il Napoli

Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, inizialmente tra i più contrari alla disputa del torneo a Riyadh, pare aver cambiato idea e, anzi, sta sfruttando il viaggio in Arabia Saudita per tessere importanti rapporti diplomatici e di lavoro. Dopo aver fatto visita nella giornata di ieri ai proprietari dell’Al-Shabab (in foto, ndr) e aver passato una giornata da sceicco d’Arabia, il presidente partenopeo ha continuato a tessere una fitta rete di rapporti.

Il numero uno del club azzurro – riporta l’edizione odierna di Repubblica – pare aver stretto un forte legame con lo sceicco proprietario dell’Al-Nassr (tra le società più ricche in Arabia Saudita, ndr) e pare stia gettando le basi per future collaborazioni. Ecco quanto evidenziato:

De Laurentiis ha trovato spalancata lo stesso la porta degli sceicchi, con cui il presidente ha già avuto incontri proficui: in particolare con Ahmed Al Ghamdi, boss dell’Al Nassr. Il brand azzurro può funzionare – c’è una comunità napoletana persino a Riad – e la presa di contatto aprirà un canale diretto per eventuali sponsorizzazioni future.

Il quotidiano spiega che la volontà della famiglia De Laurentiis non sia quella di vendere il Napoli agli sceicchi, ma piuttosto di creare un rapporto per remunerative sponsorizzazioni future:

Vendere il Napoli non è invece nei pensieri di De Laurentiis, che ha colto al volo la ghiotta chance della Supercoppa Italiana per predicare dal deserto. «Le strutture in cui ci stiamo allenando sono di livello. Ho selezionato io il centro sportivo che ci ospita e spedito qui un mio uomo per un sopralluogo, per avere la certezza che il prato fosse ok». Ma il presidente ha fatto di più, sfruttando i vantaggi previsti per i campioni d’Italia dal regolamento del torneo. Gli azzurri hanno avuto infatti pure il diritto di scegliersi il miglior hotel — lo stesso in cui ha alloggiato CR7 — e giocano stasera per primi con la Fiorentina beneficiando, in caso di qualificazione, di un giorno di riposo in più rispetto all’altra finalista. Il mal d’Arabia di De Laurentiis sembra essere insomma svanito e il presidente ha ritrovato pure la carica per rilanciare il progetto Napoli.

Un rapporto di amicizia, quello che sta creando De Laurentiis in Arabia Saudita, che potrebbe portare benefici economici non di poco conto al Napoli nel futuro.