Mazzarri in conferenza: “Ho rivisto Napoli-Fiorentina di Serie A, cambieremo qualcosa. Infortuni? Buone notizie”

Domani comincerà la prima edizione delle final four di Supercoppa Italiana. Le squadre partecipanti sono Napoli, Fiorentina, Lazio e Inter. Gli azzurri di Walter Mazzarri daranno il via al nuovo format, nella prima semifinale contro la Fiorentina di Italiano. Una sfida non facile, contro una delle sorprese del campionato in corso. I Viola occupano infatti la quarta posizione in classifica, valida per la qualificazione alla prossima Champions League. La top four è un obiettivo dichiarato anche del Napoli. Per questo motivo la gara di domani può essere indicativa anche per il prosieguo della stagione.

Le dichiarazioni di Mazzarri in conferenza stampa

Del match in questione ne ha parlato in conferenza stampa Walter Mazzarri, direttamente dall’Arabia Saudita. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore toscano in risposta alle domande dei giornalisti presenti sul posto.

SUL MERCATO – Penso solo alla partita di domani, e se questa dovesse andar bene a quella dopo. Cerco di non far distrarre i ragazzi. LA VITTORIA CONTRO LA SALERNITANA – A parte la gara con il Torino, in questo periodo non siamo riusciti a racimolare i risultati che ci meritavamo, i ragazzi avevano perso un po’ di fiducia. Si spera che questa vittoria possa dargli un po’ di fiducia in più per il prosieguo della stagione SITUAZIONE INFORTUNATI – Sono rimasto contento di Cajuste, sembra che potrebbe farcela. Zielinski pure. Demme invece mi sembra abbia avuto uno stiramento al gemello. Verificheremo dopo, ma è difficile che sarà a disposizione FINALE PERSA NEL 2012, NUOVA OCCASIONE PER MAZZARRI – Beh ci vorrebbe. Non mi piace parlare di passato, ma quella fu una finale particolare. Questo è un Napoli diverso, la società ha fatto passi da gigante. Bisogna fare una partita che restituisca convinzione ai ragazzi BALLOTTAGGIO IN ATTACCO – La formazione? Devo pensarci. È possibile che giochi Simeone CAMBIO MODULO – É bene che tenga per me quello che ho pensato. Abbiamo fatto due allenamenti, lasciatemi il tempo di valutare. Per cambiare totalmente modulo ci vuole tempo, gli automatismi cambiano. Credo che giocheremo come abbiamo fatto nelle ultime partite

NAPOLI-FIORENTINA 1-3 – Intanto entrare in merito in una partita in cui non c’ero non mi garba. Fu una brutta sconfitta. L’ho rivista in questi giorni e ho cercato di capire cosa si può fare di diverso domani. Stasera ultimo allenamento e cercherò di ovviare ad alcune cose viste anche in quella partita. Mi ricordo una grande Fiorentina SUPERCOPPA IN ARABIA? – Questa nuova formula non la commento, non sta a me farlo. É bene che lo chiedete alla federazione ESODO IN ARABIA – É chiaro che c’è una crisi in Europa in ambito economico, ed è chiaro che i calciatori siano attratti dal potenziale economico dell’Arabia. Di conseguenza anche il campionato può diventare competitivo

