Offerto anche al Napoli, un altro club si è fiondato su Chalobah

Trevoh Chalobah è un uomo mercato in questa sessione invernale, offerto al Napoli ma ora si è inserito un altro club.

Il calciomercato potrebbe sconvolgere le carte del campionato di Serie A e non solo. Sono tanti i club che stanno ricercando rinforzi con l’intento di migliorare il rendimento avuto fin qui. In particolare il Napoli è decisamente attivo, con l’acquisto già fatto di Mazzocchi al quale si è aggiunto proprio oggi quello di Junior Hamed Traorè, ufficializzato proprio in giornata dal club azzurro. Altri rinforzi sono però in arrivo, come Ciryl Ngonge che nelle prossime ore effettuerà le visite mediche a Villa Stuart prima di apporre le firme sul contratto che lo legherà ai partenopei.

Il presidente De Laurentiis ha inoltre annunciato in giornata che ci saranno altri due acquisti, probabilmente uno a centrocampo e l’altro in difesa. Proprio il reparto arretrato pare essere quello che necessita maggiori interventi. Sono tanti i nomi accostati al Napoli in questo mercato invernale, a partire da Dragusin andato al Tottenham. In questi giorni si parla molto di Nahuen Perez dell’Udinese o Arthur Theate del Rennes, ma dall’Inghilterra si era vociferato anche di un interesse per Trevoh Chalobah, centrale classe ’99 del Chelsea.

Il Fulham si è inserito per l’acquisto di Chalobah del Chelsea

Il 24enne difensore dal passaporto inglese e della Sierra Leone è finito ai margini della rosa del Chelsea, non avendo ancora collezionato neanche un minuto con la maglia dei Blues in questa stagione. Inevitabile che il calciatore si stia guardando attorno già in questa finestra invernale di trasferimenti alla ricerca di una soluzione ideale per lui e per il prosieguo della sua carriera nell’immediato.

Come detto, negli scorsi giorni il calciatore era stato accostato proprio al Napoli, pare addirittura offerto da intermediari con il Chelsea che però chiede almeno 20 milioni di euro per cedere il proprio centrale. Su Chalobah in Serie A si erano mosse anche altre squadre: la prima era stata il Milan, che ora sembra orientata su altri obiettivi (vedi Buongiorno del Torino, ndr), dopodiché si era vociferato della Roma, che però ha chiuso per il prestito di Huijsen dalla Juventus.

Eppure, stando a quanto si apprende da Sky Sports Deutschland, ci sono altre squadre che stanno lavorando per Chalobah: a volerlo ci sarebbe anche il Fulham, che pensa di proporre al più presto un prestito di durata semestrale con diritto di riscatto. Potrebbe dunque non essere in Serie A il prosieguo della carriera di Chalobah, ma ancora nella Premier League. Da capire se ci sarà una contromossa da parte di club italiani e, perché no, proprio da parte del Napoli.