Calciomercato Napoli, è UFFICIALE l’acquisto di Traoré: i dettagli

Ultime news calciomercato Napoli, nuovo rinforzo per Mazzarri: arrivata l’ufficialità del trasferimento di Junior Traoré

Il Napoli può finalmente accogliere il secondo rinforzo di questa sessione di calciomercato invernale dopo Pasquale Mazzocchi. Hamed Junior Traorè è un nuovo giocatore del Napoli, il suo contratto è stato depositato poco fa in Lega. Traorè arriva sostanzialmente per sostituire Elmas, che ad inizio mercato si è trasferito in Germania, al Lipsia. Può essere utile sopratutto grazie alla sua grande duttilità, poiché è in grado di giocare sia a centrocampo che in attacco.

In questo momento storico potrebbe avere un ruolo chiave nello scacchiere tattico di Mazzarri. Con l’assenza di Anguissa, che è partito per la Coppa d’Africa, la vicenda Zielinski e le condizioni precarie di Demme, le risorse a centrocampo scarseggiano. Dunque potrebbe sin da subito trovare un discreto spazio.

Traorè al Napoli è ufficiale: i dettagli del contratto

Martedì 16 gennaio Traorè aveva svolto le visite a Villa Stuart, ed ha evidentemente firmato anche il suo contratto con il club partenopeo. Di certo l’ultima esperienza in Inghilterra, al Bournemouth non è stata positiva. Tuttavia le qualità sono ben note al pubblico italiano, che lo ha già potuto ammirare con le maglie di Sassuolo ed Empoli.

Con la maglia dei neroverdi ha messo a segno 16 gol in 108 presenze totali. Mentre in Inghilterra ha avuto davvero poche occasioni per mettersi in mostra, anche a causa della malaria contratta negli scorsi mesi. Solo 10 presenze in un anno solare (è approdato in Inghilterra lo scorso gennaio) e zero reti.

Traorè arriva al Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. In caso di mancato riscatto del giocatore gli azzurri dovranno pagare una determinata cifra per il prestito al club inglese, per ora non nota. La conferma arriva dal sito della Lega, dove è appunto possibile visionare il deposito del contratto avvenuto, che sottolinea come l’accordo sia stato siglato sulla base di un titolo temporaneo.

A questo punto si attende solo l’annuncio ufficiale, con il consueto tweet, del presidente De Laurentiis. A meno di clamorosi colpi di scena però l’ivoriano non raggiungerà i nuovi compagni in Arabia Saudita, impegnati a prender parte alla Supercoppa Italiana. Sarà però a disposizione di mister Mazzarri per la prossima di campionato contro la Lazio, il 28 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma.