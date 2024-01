Nuova maglia pre-gara del Napoli ispirata al magma del Vesuvio: prezzo e dettagli

Il Napoli presenta una nuova maglia da riscaldamento, la casacca è ispirata alle fiamme e al magma del Vesuvio.

Continua la preparazione del Napoli in Arabia Saudita, dove la squadra allenata dal Walter Mazzarri sta preparando l’impegno contro la Fiorentina per la semifinale della Supercoppa Italiana. La formazione azzurra è reduce dalla vittoria in pieno recupero nel derby con la Salernitana, ma l’opportunità di mettere un nuovo trofeo in bacheca stuzzica e non poco i partenopei, che così continuerebbero nella scia di successi dopo lo scudetto conquistato solo pochi mesi fa.

Nuova maglia magma pre-gara del Napoli in vendita al prezzo di 70 euro

E mentre Mazzarri e i calciatori lavorano assiduamente, la società continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi. Ufficiale l’arrivo di Traorè dal Bournemouth, mentre per domani sono previste le visite di Ngonge acquistato dal Verona. Eppure la dirigenza è in continuo fermento, non solo per quel che riguarda il calciomercato, ma anche per le iniziative marketing.

Poco fa, infatti, il Napoli ha fatto una bella sorpresa a tutti i tifosi. Il club ha lanciato – attraverso i propri canali ufficiali – il nuovo kit e la maglia magma pre-match 2023/24. “Ecco la nostra collezione di riscaldamento, ispirata alla forza e alla potenza di fuoco del vulcano”. Con queste parole la SSC Napoli ha annunciato la messa in vendita della nuova casacca che sarà utilizzata dai calciatori nel corso del riscaldamento allo stadio Maradona e non solo.

La nuova maglia e la nuova felpa pre-gara sono già disponibili sul web store del club azzurro al costo di 70 e 90 euro. Realizzata ovviamente con il marchio EA7, la maglia presenta una grafica stilizzata ispirata alle fiamme del Magma del Vesuvio, simbolo della città di Napoli. Il capo presenta loghi SSC Napoli, EA7 e eBay. Con il suo tessuto traspirante, la maglia permette di mantenere la pelle asciutta durante gli allenamenti più intensi. I materiale di composizione della maglia sono: 88% poliestere e 12% elastane.

Di certo una bella sorpresa per tutti i tifosi, che potranno così acquistare un campo che raffigura letteralmente “il calore” di Napoli. Il Vesuvio e le sue fiamme incandescenti fanno da scenografia alla nuova casacca presentata dal club, non nuovo alla divulgazione – oltre che alla tutela – di tutti i simboli più conosciuti della città di Napoli. Un modo, anche questo, per avvicinare ancora di più la squadra di calcio e il club al territorio napoletano e ai tifosi della squadra.