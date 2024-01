Ultim’ora, la Roma ha scelto il successore di Mourinho: è ufficiale

Molto a sorpresa, la Roma ha annunciato nelle scorse ore l’esonero di Josè Mourinho, a seguito degli ultimi risultati negativi.

Dopo quella di Rudi Garcia, esonerato ormai da due mesi a Napoli, salta un’altra panchina illustre in Serie A, si tratta di quella della Roma, con Josè Mourinho che è stato licenziato con effetto immediato dalla proprietà americana dei capitolini.

Una notizia sorprendente, nonostante i risultati negativi che avevano contraddistinto l’esperienza nella capitale del portoghese. La piazza era infatti profondamente legata a Mourinho, che da sempre aveva instaurato un profondo feeling con i romani.

Nel giro di poche ore, la società giallorossa ha provveduto ad annunciare il nuovo tecnico che guiderà Lukaku e compagni.

Si tratta di Daniele De Rossi, storica bandiera del calcio romano, cresciuto nel mito di Francesco Totti con cui ha a lungo condiviso lo spogliatoio. Per l’ex centrocampista, campione del mondo nel 2006, si tratta della prima esperienza di rilievo da allenatore, avendo fino ad ora allenato unicamente la SPAL, in una gestione tra l’altro molto insufficiente.

Questo parte del comunicato del club capitolino, che ha puntato molto sul profondo senso d’appartenenza di De Rossi, nella speranza che possa raddrizzare una stagione ad oggi ampiamente al di sotto delle aspettative.

Quest’ultimo, ha ovviamente rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore della Roma, un altro sogno realizzato nel club che ha da sempre amato. Questo il suo emozionatissimo commento:

“Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per avermi affidato la responsabilità della guida tecnica della Roma: da parte mia non conosco altra strada se non quella dell’applicazione, del sacrificio quotidiano e della necessità di dare tutto quello che ho dentro per affrontare le sfide che ci attendono da qui alla fine della stagione”, ha dichiarato De Rossi.

“L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me, ma il lavoro che attende tutti noi ha già preso il sopravvento. Non abbiamo tempo, né scelta: essere competitivi, lottare per i nostri obiettivi e provare a raggiungerli sono le uniche priorità che il mio staff ed io ci siamo dati”.