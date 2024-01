Kayode e Parisi spavaldi: “Vogliamo la Supercoppa, sappiamo come battere il Napoli”

Il Napoli sfiderà la Fiorentina giovedì sera per il primo appuntamento della Supercoppa italiana, che terminerà lunedì 22.

Il primo atto delle final four della Supercoppa italiana andrà in scena giovedì sera. Le protagoniste dell’incontro saranno Napoli e Fiorentina, che si sfideranno per la semifinale che decreterà la prima delle compagini che lotterà per il trofeo.

Dall’altra parte Inter e Lazio, un’altra interessante sfida tra due squadre che stanno vivendo i propri magic moment e che ad oggi, sono quelle che si presentano meglio all’appuntamento di Riyad, in Arabia Saudita.

La Fiorentina suona la carica: le parole di Parisi e Kayode

Ai microfoni ufficiali della Lega Serie A, è stato ospite il terzino della Fiorentina Michael Kayode, una delle sorprese viola e in assoluto dell’ultimo campionato di A. Il calciatore ha parlato dell’emozione di ritrovarsi a giocare un titolo prestigioso, oltre che dei suoi prossimi avversari, nello specifico Kvaratskhelia, che fronteggerà sulla fascia:

“Una emozione essere qua, faremo di tutto per alzare il trofeo attraverso le nostre idee di gioco. Kvaratskhelia? L’ho studiato in campionato, sarà un bel duello tra noi, è un top player.” – Kayode ha proseguito con un pensiero sull’improvvisa esplosione di cui si è reso protagonista: “Il segreto della Fiorentina? La nostra coesione, neanche io mi aspettavo di giocare così tanto, ringrazio il mister della fiducia che mi ha dato in questa stagione”.

Si è espresso a 48 ore dalla sfida al Napoli anche l’ex Empoli Parisi, a lungo nei radar del Napoli, sempre avvezzo ai profili giovani in rampa di lancio:

“Nuovo, tutto nuovo per me e per i ragazzi, è emozionante. Il format di questa Supercoppa ci mette di fronte ad una partita secca, sappiamo come affrontarla” – parte così il terzino ai microfoni del club viola. Parisi ha poi proseguito lanciando la sfida al Napoli: “Il Napoli ha ritrovato morale con la vittoria sulla Salernitana, lo conosciamo e sappiamo come affrontarlo, sappiamo che sarà una partita diversa da quella di campionato, ma ci alleniamo sempre al massimo e vogliamo vincere” – infine, Parisi ha chiosato definendo il ruolo che predilige in campo: “Sono un terzino sinistro, nasco così, a volte ho giocato anche a destra, sono a disposizione del mister, ciò che serve faccio”.

Insomma, c’è fiducia in casa Fiorentina, per una sfida che si presenta molto ostica per il Napoli, alle prese ancora con gravi defezioni in rosa.