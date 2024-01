Del Genio contro la società: “Napoli senza acquisti al 15 gennaio”

Il giornalista sbotta contro la dirigenza e la società recriminando una sbagliata gestione della finestra di mercato

Il calciomercato del Napoli è in totale confusione. Così come era accaduto per quest’estate, anche nella finestra invernale le difficoltà si stanno rivelando parecchie. In estate dopo l’addio del coreano Kim Min-Jae, si è a lungo cercato un difensore centrale. L’obiettivo era trovare un giocatore che potesse non far rimpiangere quanto di buono aveva fatto il difensore asiatico. Con l’arrivo di Natan, giocatore giovane e poco pronto al calcio europeo, si è pensato invece di pensare ad un colpo più in prospettiva.

Così come in estate, per questo mercato di gennaio i tifosi si aspettavano che invece la dirigenza sarebbe scesa in campo per far fronte alle tante difficoltà stagionali. L’unica ufficialità è quella di Pasquale Mazzocchi. È tutto fatto anche per Hamed Jr Traorè ex trequartista del Sassuolo ed ora in forze al Bournemouth. La tifoseria però, almeno al momento, rimane scettica sul suo ingaggio. Traorè viene da tanti mesi di inattività dopo aver contratto il virus della malaria a fine ottobre. Il suo acquisto è probabilmente un piano B al mancato arrivo di Lazar Samardzic con il quale, dopo essere stati tremendamente vicini al suo acquisto, i rapporti con l’entourage si sono incrinati.

Le accuse di Paolo Del Genio alla dirigenza del Napoli

Ad essere molto contrariato dell‘immobilismo sul mercato del Napoli è il giornalista partenopeo Paolo Del Genio. Intervenuto in diretta sui canali di Radio Kiss Kiss Napoli, Del Genio ha accusato la dirigenza del Napoli di essere troppo ferma sul mercato.“Siamo al 15 gennaio ma non arrivano nuovi giocatori! Traorè viene da 4 mesi di inattività”, queste le parole del giornalista alla radio partenopea.

Secondo Del Genio, con questo scenario attuale, la scelta giusta sarebbe rifondare tutto. “Credevo che, prima della Supercoppa, il Napoli avrebbe potuto cambiare 4 o 5 giocatori. La vicenda Zielinski è molto particolare e non si sa ancora chi può giocare”. La situazione del mercato è quindi molto difficile da gestire. Per il giornalista bisognerebbe svegliarsi ed iniziare a fare più acquisti in quanto il mercato, tra 15 giorni, chiuderà definitivamente i battenti fino al prossimo luglio.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio però, oltre a Traorè, il Napoli potrebbe accelerare per l’acquisto di Matjia Popovic, attaccante serbo, classe 2006 e svincolato dal Partizan Belgrado. Grande versatilità, Popovic può ricoprire sia la posizione di centravanti che quella da esterno d’attacco a piede invertito. Sul giocatore c’è anche il Bayern Monaco.