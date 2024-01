Napoli può esultare, la notizia dell’ultima ora fa felice i tifosi: si avvicina l’obiettivo

Napoli, ora l’obiettivo è più vicino: l’ultima news fa gioire i tifosi, che possono guardare con fiducia al prosieguo della stagione

La vittoria contro la Salernitana ha ridato alla piazza partenopea quel briciolo di gioia che serviva prima dell’appuntamento Supercoppa. Seppur arrivata negli ultimissimi istanti di partita, in seguito ad un’altra prestazione al di sotto della sufficienza degli uomini guidati da mister Mazzarri, il gol di Rrahmani ha fatto quantomeno gioire il Maradona. Quest’oggi gli azzurri sono partiti alla volta di Riyad, in Arabia Saudita, per disputare la prima edizione delle final four di Supercoppa Italiana. Ad attendere gli azzurri all’Al-Awwal Stadium la Fiorentina di Italiano, per giocare quella che è la prima delle due semifinali in programma (l’altra vedrà affrontarsi Inter e Lazio).

I Viola partiranno per l’Arabia un giorno dopo il Napoli. Questo perché la squadra di Italiano questa sera è impegnata in campionato, in casa, contro l’Udinese. Finora gli uomini di Italiano hanno condotto un campionato quasi perfetto, più che in linea con gli obiettivi stagionali prefissati in estate. Al momento occupano la quarta posizione in classifica, alle spalle di Inter, Juventus e Milan. Solo un punto invece li divide dalla Lazio di Sarri, in netta ripresa negli ultimi tempi dopo un inizio discutibile. Quarta posizione alla quale ambisce anche il Napoli.

Napoli, quarto posto più vicino: lo stop favorisce la risalita

Gli azzurri occupano ora la settima posizione, bisogna però attendere Atalanta-Frosinone, che andrà in scena domani alle 20.45. Il Napoli dista dalla top four, valida per l’ingresso alla prossima Champions League, tre punti. Dinanzi al club partenopeo c’è la sorpresa Bologna (ad un punto di distanza), e le sopracitate Lazio e Fiorentina.

Tuttavia, nonostante la settima posizione, a primo impatto, possa far preoccupare i tifosi, gli azzurri ora distano sole tre lunghezze dalla qualificazione alla prossima Champions, e siamo solo alla ventesima giornata di campionato.

La ridotta distanza è da attribuire allo stop della Fiorentina. Questa sera infatti i Viola sono caduti in casa contro l’Udinese. Il match è terminato con un rocambolesco 2-2.

A decidere il match le reti di Lovric e Thauvin per l’Udinese, mentre per la Fiorentina hanno segnato le due punte: Beltran, tra l’altro su assist del neo acquisto Faraoni, in passato accostato anche al Napoli, e Nzola, che invece ha segnato su rigore. Dunque, non un match incoraggiante per la Fiorentina di Italiano in vista del prossimo impegno in Supercoppa contro il Napoli.

Di seguito l’attuale classifica della Serie A: