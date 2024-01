Disastro Napoli Primavera, è successo ancora: delusione enorme

Ancora una brutta notizia arriva dal Napoli Primavera, è successo ancora alla squadra di Andrea Tedesco: delusione altissima.

Se Atene piange, Sparta non ride. Un detto che calza a pennello per quella che è la situazione attuale del Napoli e della squadra Primavera del club azzurro. Già, perché la squadra di Walter Mazzarri è tornata al successo dopo un periodo buio, battendo 2-1 in extremis la Salernitana con la rete – contestata dal club granata – di Rrahmani.

Napoli Primavera, altra sconfitta in campionato: cade anche contro l’Ascoli

Decisamente peggio, invece è andata agli azzurrini. La formazione Primavera di mister Andrea Tedesco è infatti caduta nuovamente, stavolta ad Ascoli. Nel match giocato al Picchio Village di Ascoli Piceno, gli azzurrini hanno perso per 2-0 nel 14esimo turno di campionato Primavera 2. Nonostante un primo tempo equilibrato, i partenopei sono capitolati intorno all’ora di gioco a causa del gol di Tarantino, lesto a spingere in rete un pallone respinto dalla traversa dopo una conclusione di Del Moro. Il Napoli spinge e sfiora il pareggio con un diagonale di Vigliotti deviato dal portiere marchigiano. A 10 minuti dalla fine, però, arriva il secondo gol dell’Ascoli a firma di Colaiacomo, che su sviluppo di un calcio di punizione chiude il match sul 2-0.

Classifica campionato Primavera 2, girone B

Una sconfitta pesante per il Napoli, che continua a scivolare in classifica. Adesso gli azzurrini sono addirittura al decimo posto, avendo collezionato 5 vittorie, 3 pareggi e ben 6 sconfitte in 14 gare giocate. Un percorso decisamente negativo per una squadra che, almeno ai nastri di partenza del campionato, era partita con i favori del pronostico. Una situazione complicata quella degli azzurrini, che con 18 punti in classifica si trovano a meno 6 dal quinto posto occupato dalla Ternana, l’ultimo utile per qualificarsi ai playoff. Lontanissimo il Cesena capolista, che con 33 punti sembra aver già chiuso alla squadra di Tedesco la possibilità di raggiungere il primo posto che vale la promozione diretta.

Di seguito la classifica del campionato Primavera 2, Girone B:

Un trend che mette in una brutta posizione il Napoli e il suo stesso allenatore. Basti pensare che nelle ultime 5 gare di campionato, gli azzurrini ne hanno perse ben 4. E non può bastare il buon percorso in Coppa Italia di categoria – terminato ai Quarti di finale contro la Lazio – oppure il terzo posto nel girone di Youth League a rendere meno amara una stagione che fin qui è ben più che deludente.

C’è bisogno di investimenti per il settore giovanile del Napoli

Certo, le attenuanti sono tante: il Napoli non ha fatto praticamente mercato – altro neo di una società che punta zero sul settore giovanile – con Andrea Tedesco che spesso si è ritrovato a dover “prestare” alcuni degli elementi migliori della Primavera alla prima squadra, non ultimo il capitano Francesco Gioielli andato in panchina contro la Salernitana.

L’augurio è che, con un’altra gara da giocare nel girone d’andata e con tutto il girone di ritorno da disputare, il Napoli cambi decisamente marcia. Magari anche con qualche aiuto che potrebbe arrivare dal calciomercato.

Di seguito la formazione scesa in campo nel match contro l’Ascoli:

NAPOLI (4-3-3): Turi, Puzone, Di Lauro, De Chiara (46′ Legnante), Gambardella (46′ Esposito), De Luca, Peluso, D’Angelo (66′ Malasomma), Vigliotti, Vilardi, Rossi (61′ Ballabile). Allenatore: Tedesco.