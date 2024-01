Beffa Napoli, il Milan ruba il colpo in difesa: decisiva la contropartita

Calciomercato Napoli, il Milan è in pole per l’obiettivo della difesa: cruciale l’inserimento di una contropartita nell’affare

Il Napoli ha ottenuto una buona vittoria casalinga contro la Salernitana, che quantomeno fa sperare per l’obiettivo Champions. Ora il Napoli è a Riyadh per preparare la prossima sfida contro la Fiorentina, nella nuova Supercoppa Italiana. Ma, arrivati oramai a metà gennaio, tralasciando per un attimo le questioni di campo, è bene effettuare un resoconto del calciomercato degli azzurri finora. Ad oggi l’unico rinforzo è Pasquale Mazzocchi, arrivato per fare il vice Di Lorenzo e per offrire un’opzione tattica in più nel caso in cui Mazzarri decidesse di passare ad un’insolita difesa a tre.

Pare sia molto vicino anche l’approdo di Hamed Junior Traorè dal Bournemouth, che andrà a prendere il posto di Elmas, ceduto al Lipsia. De Laurentiis ha fatto sapere, qualche tempo fa, che l’intenzione della società è rinforzare il centrocampo con uno o due acquisti. Il nome in cima alla lista degli uomini di mercato del club partenopeo è senza dubbio Lazar Samardzic, ma la trattativa ha subito evidenti rallentamenti, a causa dell’inserimento del Brighton di De Zerbi e della Juventus, che si è mossa chiudendo un accordo con l’entourage del calciatore. Per questo motivo si stanno facendo largo alternative come Barak della Fiorentina o Neuhaus del Monchengladbach.

Calciomercato Napoli, sfuma un obiettivo in difesa? Il Milan studia il colpo

Poi altro aspetto sul quale Meluso e il resto della squadra di mercato sta lavorando è quello del difensore centrale. L’intenzione è quella di rafforzare il pacchetto di centrali a disposizione di Mazzarri con un altro innesto. Inizialmente gli azzurri si sono fiondati su Dragusin del Genoa, ma i risvolti della trattativa non sono stati positivi per il Napoli, con il centrale rumeno che è poi approdato al Tottenham.

Quindi, negli ultimi giorni si sta spingendo su nomi come Lilian Brassier del Brest. Tuttavia, un pallino, da tempo, della dirigenza è Alessandro Buongiorno del Torino.

Il centrale granata da alcuni anni si è distinto come uno dei prospetti più importanti del campionato, conquistando anche la chiamata del CT Luciano Spalletti. Per questo motivo ha attirato l’attenzione delle big del campionato.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sky Sports, il Milan lo avrebbe messo nel mirino. L’idea dei rossoneri è quella di abbassare la richiesta di Cairo (40 milioni di euro) con una contropartita. L’ipotesi più plausibile è quella di inserire nell’affare Lorenzo Colombo, attaccante ora in prestito al Monza. L’emittente televisiva ci tiene però a ricordare che l’operazione resta tuttavia molto complicata.