Napoli – Salernitana, Inzaghi si lamenta: “Arbitri sempre contro di noi. Rigore e gol due errori gravi”

Con la vittoria del Napoli, la Salernitana è sempre più ultima in classifica. Lo sfogo di Inzaghi contro la classe arbitrale.

Una vittoria pesantissima quella che il Napoli è riuscito a portare a casa tre punti fondamentali per la storia della stagione azzurra. Il gol nel finale di Amir Rrahmani ha ridato linfa vitale alla squadra che al triplice fischio si è riunita in un lungo abbraccio a centrocampo che conferma come il Napoli abbia ritrovato compattezza nel corso del ritiro punitivo che è andato in scena in questa settimana.

Il Napoli ha mostrato che la voglia di vincere degli azzurri è andata oltre le difficoltà di una sfida che come quella contro la Salernitana nascondeva. I granata hanno giocato un’ottima partita, con grandissimo ordine e ha reso difficile la vita agli attaccanti azzurri.

Vittoria Napoli, Inzaghi non ci sta: le proteste nel post partita

Per la Salernitana, dopo la sconfitta, la situazione si complica ulteriormente. I granata escono sconfitta ancora una volta negli ultimi minuti dopo che avevano perso anche in casa contro la Juventus per un gol in extremis.

Nel corso del post partita, Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, ha commentato la sconfitta dei suoi ragazzi. Inzaghi si è mostrato molto nervoso per il trattamento arbitrale ricevuto nei suoi confronti e nei confronti dei suoi ragazzi. A mandare su tutte le furie il tecnico è stata l’ammonizione nei suoi confronti e il gol nel finale dove, secondo lui, ci sarebbe un fallo di Demme.

Di seguito le sue parole: