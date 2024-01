Futuro Zanoli, trovata la nuova squadra: è fatta per il trasferimento

Alessandro Zanoli saluta Napoli, il prodotto del vivaio del Carpi è pronto a salutare per la seconda volta il team azzurro.

Ultimi aggiornamenti di calciomercato per il Napoli, al lavoro per uscire fuori dalla crisi in cui il team di Walter Mazzarri è stato ormai travolto. Non solo acquisti, anche qualche cessione, come specificato in una delle ultime uscite pubbliche dal direttore sportivo Meluso, che aveva candidamente espresso di: “Voler mandare qualche giovane a giocare”.

Zanoli, ci siamo: si va verso la chiusura con il nuovo club

Tra i due calciatori più richiesti ci sono certamente Alessio Zerbin ed Alessandro Zanoli. Il primo, campione d’Italia con il Napoli lo scorso anno, ha tanti estimatori, che si porta dietro dalla scorsa stagione, quando rifiutò ogni corteggiamento per rimanere sotto l’ombra del Vesuvio e coronare il sogno del tricolore.

“Non è un rifiuto a voi, perdonatemi ma sono dentro un sogno”, questo l’emozionante virgolettato riportato un anno fa circa, che si riferiva alle parole di Zerbin dinanzi alle proposte pervenutegli dai suoi agenti, tempi che sembrano lontani come fossero secoli. Le cose oggi sono cambiate, motivo per cui il prodotto delle giovanili del Gozzano potrebbe accasarsi al Frosinone, club in cui ha già militato esprimendosi a grandi livelli in Serie B e che ha più volte ammesso i suoi apprezzamenti verso l’esterno offensivo.

Gode di tante offerte anche Zanoli, che sembrava vicinissimo al Genoa le scorse settimane, inserito dal Napoli nella ricca proposta per accaparrarsi Dragusin, per cui De Laurentiis aveva messo sul piatto 20 milioni più il cartellino di Ostigard e il prestito del terzino, una trattativa mai concretizzatasi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, questa sera dovrebbe essersi definito una volta per tutte l’addio del calciatore, seppur a titolo temporaneo, come avvenuto la scorsa stagione alla Sampdoria. Zanoli dovrebbe infatti passare entro la settimana prossima alla Salernitana, che colmerebbe così il vuoto lasciato da Mazzocchi, ceduto proprio al Napoli per 3 milioni.