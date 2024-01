Finisce la partita e si sfoga sui social, succede dopo Napoli Salernitana (FOTO)

La vittoria del Napoli ai danni della Salernitana ha scatenato l’ira e le polemiche dei calciatori granata, cosa succede sui social.

Il successo del Napoli contro la Salernitana per 2-1 ha dato una grossa scossa agli azzurri di Walter Mazzarri, soprattutto per quel che riguarda il morale e la classifica, in attesa dei match delle rivali per il quarto posto. Tre punti importanti per gli azzurri, che però hanno acceso alle polemiche. Il derby campano con la Salernitana si è infatti chiuso con una coda avvelenata, tutto a causa di quanto accaduto in pieno recupero poco prima della rete decisiva di Rrahmani.

Candreva e Sabatini polemizzano suo social dopo Napoli Salernitana

L’azione avvenuta al 96′ è stata concitata, con Demme che ha conteso un pallone a Tchaouna in area di rigore, anticipando di testa l’attaccante della Salernitana. La sfera è poi arrivata sui piedi di Rrahmani che senza indugi l’ha scaraventata in rete facendo esplodere di gioia il Maradona. Il contrasto tra Demme e Tchaouna è stato però oggetto di grosse polemiche da parte dei granata, con prima Filippo Inzaghi lamentatosi ai microfoni di DAZN, recriminando anche sul rigore concesso per fallo di Fazio su Simeone. Di seguito le parole di Inzaghi:

Il rigore è un rigore da Var, giusto, come il fallo di Demme è un fallo da Var. Se è intervenuto nella prima occasione, doveva intervenire anche in occasione del 2-1. Ha dato una gomitata in testa al mio giocatore. Oltre questo è l’atteggiamento che non mi piace. Pretendono rispetto, ma a fine primo tempo non mi guardavano neanche in faccia e mi hanno ammonito mentre ero nella mia area tecnica. Combattiamo con tutti e sono sicuro che ci salveremo.

Al termine del match, però, le polemiche non si sono affatto placate. A far discutere è appunto il presunto fallo di Demme, che in realtà sembra anticipare nettamente l’avversario. Sui social, però, sono scattate le polemiche: prima Antonio Candreva ha pubblicato una Instagram stories con il video dell’episodio contestato e delle emoticon di rabbia, a sottolineare lo stato d’animo dei calciatori granata. Dopodiché anche Walter Sabatini, dirigente della Salernitana, ha pubblicato un post su Instagram contente il fotogramma di Demme che salta su Tchaouna.

Una scia di polemiche che ovviamente sta alimentando il dibattito sui social e che si spera non inasprisca ulteriormente i rapporti tra le tifoserie che, come sappiamo, non hanno rapporto idilliaci.