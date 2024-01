Convocati Napoli-Salernitana, scelta a sorpresa di Mazzarri: l’elenco

Il Napoli ha reso noti i convocati per il derby attraverso i suoi canali ufficiali, una scelta a sorpresa per Walter Mazzarri.

Ci siamo, tra poche ore andrà in scena il derby campano tra Napoli e Salernitana, l’ennesima occasione di rilancio per il Napoli di Walter Mazzarri, finito in una crisi che ad oggi pare difficilmente contrastabile e che ha condotto gli azzurri a ben 4 gare consecutive senza segnare.

Insomma, una situazione paradossale per una squadra con il tricolore cucito sul petto e che solamente un anno fa, proprio questo giorno, asfaltava la Juventus con un netto 5 a 1, condannandola ad un meno 10 in classifica ed estromettendola dalla lotta per lo scudetto, una serata magica, oggi maledettamente lontana.

Ufficiale, sorpresa nei convocati per il derby

Da pochi minuti, la società partenopea ha diramato l’elenco dei convocati per il derby contro la Salernitana, in scena alle 15:00 al Diego Armando Maradona di Napoli. Entrambe le compagini sono in emergenze, lo stesso Napoli deve far fronte alle ristrettezze del centrocampo, orfano di Elmas, ceduto al Lipsia e di Frank Zambo Anguissa, impegnato in coppa d’Africa.

Per questa motivazione, l’allenatore degli azzurri ha dovuto optare per una convocazione a sorpresa, puntando nella zona nevralgica del campo sul giovane Gioielli, elemento della primavera allenata da Tedesco, subentrato proprio al vice dell’allenatore azzurro, Nicolò Frustalupi.

Ancora dubbi invece in merito alla formazione, con i dubbi riguardanti ancora una volta nello specifico il reparto avanzato. Il ballottaggio tra il “Cholito” Simeone e Raspadori resta infatti ancora vivo e con ogni probabilità verrà sciolto solamente prima del fischio d’inizio.

Di seguito, il post pubblicato sui social dal club con l’elenco dei calciatori a disposizione quest’oggi: