Ufficiale, stangata alla Lazio: succederà contro il Napoli

Lazio – Napoli, grave mancanza per i biancocelesti in vista della sfida contro i partenopei, è arrivata la stangata dal giudice: i dettagli

Dopo i passi falsi contro Torino, Monza, Roma e Frosinone, il Napoli avrà occasione per rifarsi durante le prossime partite. Sabato ci sarà al Maradona la Salernitana, poi domenica la partenza per l’Arabia Saudita. Precisamente a Riad, dove gli azzurri affronteranno la tanto discussa final four di Supercoppa Italiana, prendendo parte per la prima volta al nuovo format del torneo. Assieme al Napoli ci saranno Lazio, Inter e Fiorentina, questi ultimi saranno gli avversari degli azzurri in semifinale, poi la vincente affronterà la vincente di Inter-Lazio. La competizione prevede, in caso di parità, la lotteria dei calci di rigore e non i tempi supplementari.

Subito dopo la Supercoppa è tempo di riprendere il cammino in campionato. Ad attendere gli azzurri la Lazio di mister Sarri, anche loro di ritorno dall’Arabia Saudita. I biancocelesti provengono da una serie di quattro vittorie consecutive, culminate con l’importante vittoria nel derby di Coppa Italia contro la Roma. Un match, come solito durante i derby, giocato sul piano dell’aggressività e dei duelli uno contro uno, in un’atmosfera caldissima. Nell’ultimo scontro tra le due compagini capitoline si è assistito anche ad un reciproco lancio di petardi e fumogeni tra le due tifoserie, ma non solo. Sono tanti gli episodi al vaglio del giudice sportivo.

Arriva il verdetto del giudice sportivo: riguarda la curva della Lazio

Tra le sanzioni emanate dal Giudice Sportivo, rese note questa mattina, spicca la chiusura per un turno della Curva Nord e dei Distinti Nord-Ovest e Nord-Est dello Stadio Olimpico. Tutti settori riservati ai tifosi biancocelesti. Turno di stop che la Lazio sconterà proprio in Serie A, contro il Napoli e non nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus.

La motivazione è da attribuire all’intonazione di cori, di matrice razzista, nei confronti dell’attaccante della Roma Romelu Lukaku. Di seguito il comunicato: