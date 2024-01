Samardzic-Napoli, cambia tutto: spunta la decisione a sorpresa

La telenovela relativa a Lazar Samardzic, vicinissimo al Napoli in queste settimane, pare esser arrivata ad una conclusione.

Lazar Samardzic – Napoli, un matrimonio che si farà? Il centrocampista serbo d’origine tedesco nelle ultime settimane è stato vicinissimo agli azzurri, pronti a sborsare circa 25 milioni per accaparrarsi il centrocampista.

Ogni giorno sembrava buono per le visite mediche e l’annessa firma, un epilogo a cui purtroppo per il Napoli non si è giunti, complice l’inserimento della Juventus dell’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ha provato a giocarsi le proprie carte per far sì che il giocatore attendesse la “Vecchia signora” sino all’estate.

Samardzic, telenovela con il Napoli verso la fine

A quanto pare, la manovra di disturbo del club bianconero ha sortito il proprio effetto, almeno secondo le ultime indiscrezioni di serata. Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato per Sky Sport: secondo lui, il Napoli potrebbe davvero mollare Samardzic dopo aver chiuso quest’oggi per Traorè. L’ivoriano era infatti considerato dalla dirigenza azzurra come una pista alternativa rispetto al giocatore dell’Udinese e, quindi, la scelta sarebbe ricaduta su di lui.

Il calciatore natio della Costa d’Avorio si trasferirà sotto l’ombra del Vesuvio in prestito con diritto di riscatto fissato a venticinque milioni, solamente in caso di mancato acquisto a titolo definitivo, il Napoli questa estate dovrà pagare un esborso per il trasferimento temporaneo di Traorè. La trattativa è nata nelle ultime ore proprio dopo le difficoltà sorte per Samardzic e sembra oramai essere la scelta definitiva rispetto a quel tassello del campo per il Napoli.

Insomma, era nell’aria e quanto pare, dopo stasera, è anche confermato: Samardzic non sarà un giocatore azzurro. Una sorta di déjà vu per il calciatore dell’Udinese, già questa estate protagonista di un clamoroso dietrofront dopo esser stato ad un passo dall’Inter. Forse, questa estate, il suo mancato passaggio ai nerazzurri è stato ancor più inaspettato, considerando le visite già prenotate e la presenza dello stesso Samardzic a Milano, rinchiusosi successivamente in hotel in attesa di un accordo mai raggiunto tra la società meneghina e il suo agente/padre. Adesso nel suo futuro potrebbe esserci addirittura la Juve, disposta però al grande investimento solo in estate. Il calciatore potrebbe però decidere di non muoversi da Udine in questa sessione di mercato proprio per aspettare il club bianconero al termine della stagione per concludere una beffa davvero clamorosa per i tifosi azzurri.