Rinnovo Politano, c’è un’importante novità sull’Arabia: stretta finale

Rebus Politano, le intenzioni del Napoli sono chiare: le ultime indiscrezioni sul prolungamento di contratto e l’interesse dell’Arabia

Nella prima parte di stagione Matteo Politano si è distinto tra i calciatori più in forma della stagione. Probabilmente è l’unico titolare che ha avuto un upgrade delle performances rispetto alla passata stagione. Finora sono ben 5 le reti segnate in campionato, accompagnate da 3 assist. Al conteggio va poi aggiunto un gol in Champions League. L’esterno sta facendo talmente bene da annullare di fatto la concorrenza sulla fascia destra. Con Lozano vi era una staffetta costante, invece Lindstrom, arrivato quest’estate per sostituire il messicano, non sta trovando spazio.

Nelle scorse settimane però l’esterno azzurro ha ricevuto concrete avances dall’Arabia Saudita. L’Al-Shabab si è detto interessato ed ha avviato i contatti con l’agente del calciatore e avrebbe intenzione di concludere l’affare già questo inverno. Il Napoli ci ha pensato su qualche giorno, ma dalle ultime indiscrezioni pare che la volontà della società sia quella di continuare insieme, provando a trattare per il rinnovo di contratto. A maggior ragione dopo l’inizio di stagione strabiliante dell’ala ex Sassuolo, gli azzurri non vogliono privarsi di un calciatore di tale importanza.

Rinnovo di Politano, le parti si avvicinano: i prossimi giorni saranno decisivi

Della situazione ne ha parlato Fabrizio Romano, massimo esperto di calciomercato, sul suo profilo X (Twitter). Stando a quanto riportato dal giornalista le parti sono sempre più vicine e si procede verso la buona riuscita dell’accordo per il tanto atteso rinnovo contrattuale.

Il Napoli starebbe addirittura preparando la documentazione per siglare nei prossimi giorni l’accordo definitivo. I contratti del Napoli sono generalmente molto lunghi, ma questa è una notizia più che positiva, manca davvero poco alla firma di Politano sul nuovo contratto con il Napoli.

L’accordo prevede un prolungamento dell’attuale contratto, in scadenza 2025, di tre anni e mezzo. Praticamente un prolungamento a vita con gli azzurri. A questo punto, con il rinnovo di contratto tra le mani, sarà rispedita al mittente l’offerta dell’Al-Shabab.

Napoli che quindi non sta operando solo per rafforzare la rosa nell’immediato, vedi le trattative per i vari Samardzic, Perez ecc., ma si sta muovendo anche per il futuro. Dopo la stagione disastrosa in corso, è attesa una vera e propria rivoluzione in vista della prossima estate. Tuttavia il patron De Laurentiis non vuole privarsi dei pilastri della rosa come Matteo Politano.