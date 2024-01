Nervi tesi Osimhen – Kvaratskhelia? Interviene De Laurentiis: ci sarà un incontro

De Laurentiis interviene a gamba tesa nel battibecco tra Osimhen e l’agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugeli: fissato un incontro

Osimhen è partito alla volta della Costa d’Avorio, dove si disputerà dal 13 gennaio al 11 febbraio la Coppa d’Africa. La Nazionale del bomber azzurro esordirà domenica 14, contro la Guinea Equatoriale. Le pressioni sul bomber del Napoli sono tante, basti solo pensare al fatto che si presenterà al torneo come miglior calciatore d’Africa, dopo la recente conquista del Pallone d’Oro CAF. Nel clima di grande concentrazione però sono arrivate, come un fulmine a ciel sereno, le dichiarazioni pungenti dell’agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugeli.

“Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma credete davvero che giocherà nel Napoli per tutta la carriera? Ve lo dico in anticipo, andrà in Arabia Saudita la prossima estate. Il Napoli gli ha alzato l’ingaggio ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento simile nemmeno per un miliardo. Per esempio, preferirebbe giocare per il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona o magari il Manchester City. Kvaratskhelia ha obiettivi e preferenze differenti“.

Queste le dichiarazioni che hanno poi scatenato l’ira social di Osimhen, che ha risposto con una dura storia sul suo profilo Instagram. Anche l’agente del nigeriano Calenda ha pubblicato un comunicato nel quale, in sintesi, ha attaccato Jugeli perché non avrebbe dovuto proferire parola su un calciatore non assistito da lui.

Lite tra Kvaratskhelia e Osimhen? Interverrà De Laurentiis

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta che al momento in casa Napoli c’è la paura che la lite con l’agente possa incrinare il rapporto tra i due fuoriclasse azzurri, finora sempre piuttosto stabile e pacifico. C’è timore che, partendo dal presupposto che prima o poi dovranno pur ritornare a giocare insieme, si perda quella sintonia tra Osimhen e Kvaratskhelia che ne ha fatto di loro una delle coppie d’attacco più temute d’Europa, durante la scorsa stagione.

Entrambi sono una risorsa essenziale per il Napoli, sopratutto in un momento poco felice come quello che la squadra sta vivendo. Il Napoli ha bisogno di loro al cento per cento, sotto tutti i punti di vista, sopratutto mentale. Quindi la società ha intenzione di metter subito fine ai diverbi, di modo da poter ritrovare l’armonia di un tempo, anche in campo.

Quindi, spiega il quotidiano, appena Osimhen tornerà a Castel Volturno, De Laurentiis fisserà un incontro nel quale presenzieranno lui, Osimhen e Kvarstskhelia. Il presidente farà da mediatore, per scongiurare qualsiasi ripercussione della lite social scatenatasi nelle ultime ore.