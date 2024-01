Lazio-Roma, clamoroso all’Olimpico: spunta un tifoso del Napoli, gesto da non credere

È accaduto tra gli spalti dello Stadio Olimpico in occasione del derby di Roma in Coppa italia. In un episodio inquadrato dalle telecamere si vede anche un tifoso del Napoli fare qualcosa di insolito

La città di Roma si è fermata in un insolito mercoledì pomeriggio, orario in cui tanti tifosi o appassionati a questo sport sono impossibilitati a seguire le squadre del cuore. La motivazione? Il derby della Capitale. Nonostante l’orario lavorativo ed il giorno infrasettimanale, i tifosi di Lazio e Roma non hanno esitato a riempire lo Stadio Olimpico.

Una partita, come la storia insegna, giocata a ritmi altissimi. La posta in palio era altrettanto molto alta, infatti essendo una gara secca e quindi ad eliminazione diretta, chi vinceva avrebbe guadagnato un posto in semifinale. Alla fine a spuntarla è stata la Lazio che, grazie al rigore trasformato da Mattia Zaccagni, ha vinto la stracittadina per 1-0. Gli uomini di Sarri affronteranno in semifinale una tra Juventus e Frosinone che invece giocheranno questa sera allo Stadium.

Proprio l’ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, sta iniziando a diventare un vero e proprio esperto di derby. Sarri, con quello di ieri, ha infatti vinto 4 derby su 6 giocati da quando siede sulla panchina della Lazio, una percentuale di vittorie importante.

Un tifoso del Napoli tra gli spalti si esalta contro la Roma

Nel clima della partita tra Lazio e Roma, non è passato inosservato quanto accaduto sugli spalti dello Stadio Olimpico. È già da un pò che girano alcune immagini e filmati di un tifoso del Napoli presente allo stadio insieme a quelli della Lazio. Nel mezzo degli scontri tra i tifosi, ormai divenuti tristemente comuni, si vede anche un tifoso del Napoli. Lo si capiva dal tatuaggio che indicava la data in cui gli azzurri hanno vinto lo scudetto (4 maggio 2023, ndr) e da una frase, famosa, di Luciano Spalletti: “Uomini forti, destini forti”.

Lo stesso tifoso partenopeo si è reso protagonista di un gesto da non credere. Insieme ai tifosi della Lazio, si è fatto filmare con una sciarpa della Roma tra le mani alla quale ha poi dato fuoco. Si sa che il rapporto tra tifoserie di Napoli e Roma è praticamente bellicoso. Anche proprio un anno fa, le due tifoserie se le diedero di santa ragione su una frazione dell’Autostrada A1 in occasione di una partita di campionato.

Questo gesto, del bruciare una sciarpa della Roma, da parte di un tifoso del Napoli durante il derby della Capitale, potrebbe essere un nuovo (triste) capitolo di questa saga.