L’agente del difensore conferma: “Napoli interesse concreto, ho parlato più volte con De Laurentiis”

C’è un importante retroscena che riguarda il trasferimento saltato al Napoli: ha parlato il suo agente, svelando tutta la verità.

Ora manca solo l’ufficialità ma Radu Dragusin sarà un nuovo difensore del Tottenham. Vestirà la maglia numero 6 degli Spurs e andrà a completare il reparto di difesa del club del nord di Londra. Finisce la lunga telenovela che, per tutto il calciomercato di gennaio, ha riguardato il difensore rumeno che alla fine ha scelto il Tottenham di Ange Postecoglou.

Sarà interessante vedere come si adatterà Dragusin al gioco degli Spurs e soprattutto ad un campionato come la Premier League. Proprio la lega inglese ormai fa gola a qualsiasi calciatore abbia mire importanti di giocare ad alto livello, e così è stato anche per l’ex difensore del Genoa. Dragusin ha avuto un rendimento importantissimo durante il girone d’andata in Serie A. Spesso tra i migliori in campo dei rossoblu e corteggiato da mezza Europa, Dragusin si trasferirà al Tottenham per una cifra vicina ai 30 milioni di euro con bonus ed il prestito di Djed Spence.

A proposito del trasferimento del difensore rumeno, ha parlato Florin Manea, agente del nuovo difensore del Tottenham.

De Laurentiis voleva Dragusin al Napoli

In attesa dell’ufficializzazione del trasferimento del difensore della Nazionale rumena al Tottenham, a Tutto Mercato Web ha rilasciato alcune dichiarazioni l’agente di Dragusin.

Il Napoli c’era dall’inizio in maniera molto concreta, ho parlato tante volte con De Laurentiis. Lo voleva anche il Milan. Ma il ragazzo ha preferito andare all’estero anche per il suo legame con i tifosi del Genoa.

Manea ha quindi rivelato che è stata proprio il Napoli, oltre al Tottenham, la squadra che più sembrava essere decisa nel voler acquistare il difensore del Genoa. Alla fine sia il fascino della Premier che il rapporto maturato in questi due anni con i tifosi rossoblu, hanno fatto sì che il rumeno prendesse un volo in direzione Londra.

Anche il Bayern Monaco sembrava deciso sul suo acquisto ma alla fine Draguisin ha scelto di mantenere la parola data agli Spurs con cui parlava da due mesi.

“Vuole giocare tutte le partite. Sognava la Premier da bambino. Quando aveva sedici anni avevo previsto che sarebbe andato in Inghilterra. Mi chiamano Nostradamus della Romania.

Così ha risposto il suo agente riguardo le ambizioni di diventare presto un titolare della squadra di Postecoglou, insieme a Romero già campione del mondo con l’Argentina e anche lui ex Genoa come Dragusin.